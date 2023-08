Les danseurs de la tournée de Lizzo soutiennent le chanteur au milieu d’un procès toxique sur le lieu de travail – National

Un compte de médias sociaux représentant la troupe de danse actuelle de Lizzo a exprimé son soutien à la chanteuse après que plusieurs de ses anciens danseurs suppléants ont déposé une plainte ce mois-ci pour inconduite au travail.

Dans une publication Instagram, les danseurs de secours de Lizzo, appelés les « Big Grrrls », ont déclaré qu’ils étaient « tellement honorés de partager la scène avec un talent aussi incroyable » lors de la tournée spéciale de la chanteuse de 35 ans, qui s’est terminée en juillet.

« L’engagement envers le caractère et la culture prenant le pas sur chaque mouvement et moment a été l’une des plus grandes leçons et bénédictions que nous puissions éventuellement demander », indique le communiqué. « MERCI à Lizzo d’avoir brisé les limites et d’avoir donné un coup de pied à la porte pour que les danseurs Big Grrrl & Big Boiii fassent ce que nous aimons! »

« Vous avez créé une plate-forme où nous avons pu mettre en parallèle notre passion avec un but ! » la troupe continue. « Pas seulement pour nous, mais pour les femmes et toutes les personnes qui brisent les barrières. »

Un montage de séquences vidéo de la tournée de Lizzo accompagnait le message. Dans les clips, la troupe de danse Big Grrrls est vue sur scène et dans les coulisses alors qu’elle exécute des routines de danse, prépare les cheveux et le maquillage et pose pour des photos.

On ne sait pas qui a rédigé la déclaration au nom des danseurs.

La défense pour le À propos de putain de temps La chanteuse vient un peu plus de deux semaines après que trois anciennes danseuses – Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez – aient poursuivi Lizzo pour diverses formes d’inconduite.

Dans un dossier juridique du 1er août, les danseurs ont affirmé que Lizzo les avait harcelés sexuellement, avait critiqué leur poids et créé un lieu de travail hostile pour les employés. Lizzo a également été accusée d’avoir fait pression sur un danseur pour qu’il interagisse avec un artiste nu contre son gré à Amsterdam.

Les danseurs ont affirmé avoir été victimes de harcèlement racial et religieux, d’agression et de faux emprisonnement de la part de Lizzo et de son équipe.

Deux jours après le dépôt de la plainte, Lizzo a publié une déclaration niant les allégations portées contre elle.

Lizzo a qualifié les allégations de « fausses, scandaleuses » et « sensationnelles ».

« Ces derniers jours ont été terriblement difficiles et extrêmement décevants », a écrit Lizzo. «Mon éthique de travail, ma morale et mon respect ont été remis en question. Mon personnage a été critiqué.

« Ces histoires à sensation viennent d’anciens employés qui ont déjà admis publiquement qu’on leur avait dit que leur comportement en tournée était inapproprié et non professionnel », a-t-elle poursuivi.

En guise de réfutation, Ron Zambrano, l’avocat représentant les anciens danseurs de réserve, a déclaré que « le refus de Lizzo de ce comportement répréhensible ne fait qu’ajouter à la détresse émotionnelle de nos clients ».

« Lizzo a échoué avec sa propre marque et a laissé tomber ses fans », a-t-il poursuivi. « Les commentaires dédaigneux et le manque total d’empathie sont assez révélateurs de son caractère et ne servent qu’à minimiser le traumatisme qu’elle a causé aux plaignants et aux autres employés qui se sont maintenant manifestés pour partager leurs propres expériences négatives. »

La troupe de danse Big Grrrls a été formée dans le cadre de la série de concours Amazon du chanteur Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls. La production primée aux Emmy Awards a suivi Lizzo et son équipe alors qu’ils auditionnaient des danseurs de secours pour rejoindre sa tournée mondiale.