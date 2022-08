Les danseurs de Bartlett et de Genève partagent des cadeaux pour les récipiendaires de Make-A-Wish Illinois – Shaw Local

Avec le monde bouleversé et les plans de voyage et d’événements spéciaux suspendus en raison de la pandémie, la réduction des moyens de soutenir les jeunes servis par Make-A-Wish Illinois a fourni un éclair d’inspiration à la chorégraphe et réalisatrice Linda Cunningham de Batavia. .

Les enfants ont besoin de joie, et la danse et la musique sont très cathartiques et curatives, a déclaré Cunningham, qui associe des danseurs à des destinataires qui ont droit à une danse personnalisée créée spécialement pour eux.

“Des danseurs qui sont très sincères pour ce qu’ils font et très excellents techniquement, afin qu’ils puissent atteindre l’objectif de ce que le destinataire du souhait veut et a besoin pour remplir son âme”, a déclaré Cunningham à propos du couple, notant qu’elle croit en la cause de Make- A-Wish Illinois de tout cœur.

Elle avait auparavant exaucé le souhait d’un enfant en fauteuil roulant d’apparaître dans une production de danse de son ancien State Street Dance Studio à Genève, le genre de souhait que la pandémie a rendu impossible pour l’instant.

Elle a un grand vivier de talents dans lequel puiser pour le nouveau projet.

Cunningham a dirigé une production annuelle de “The Nutcracker” au Hemmens Cultural Center à Elgin, en collaboration avec le Chicago Ballet Conservatory, un programme pré-professionnel de ballet classique de la Mohler Dance Academy à Bloomingdale.

Les deux premières interprètes sont Micaela Sebby, 18 ans, de Genève et Kera Fernstrom, 13 ans, de Bartlett.

“Ces deux danseurs sont tout simplement incroyables”, a déclaré Cunningham. “L’une des choses que les danseurs ont en commun – ils sont tous compatissants, créatifs. Cela va être très émouvant.”

Sebby est sur le point d’enregistrer la première danse Make-A-Wish pour Elizabeth, 16 ans, de Teutopolis, au sud de Champaign.

“Cela a toujours été la raison pour laquelle je danse”, a déclaré Sebby. ” … Raconter les histoires des autres et apporter de la joie quand il n’y a peut-être pas beaucoup de bonheur. C’est un projet vraiment spécial parce que je fais exactement cela. J’apporte cette belle pièce à une fille qui aime danser et n’a pas toujours la chance de le faire. Toute la pièce est son histoire. Je suis ravi de raconter cette histoire… dans le monde.

Sebby a déclaré qu’elle et Elizabeth avaient collaboré étroitement sur la façon de raconter l’histoire. Il sera réglé sur la chanson “Unstoppable” de Sia.

“J’ai demandé à Elizabeth quelles chansons elle sentait frapper près de chez elle”, a déclaré Sebby. “Quand je lui ai apporté cette chanson, [there was] pas d’hesitation.”

Sebby co-chorégraphie la pièce contemporaine avec l’un de ses professeurs de danse, Tressa Mohler, et elle sera enregistrée à l’académie.

Sebby, qui danse depuis l’âge de 3 ans, part pour l’Université de l’Alabama en août en tant que majeure en danse, avec des plans pour une carrière dans la danse.

La pièce qu’elle crée pour Elizabeth commence avec le danseur sur le sol presque vaincu, pour montrer ce que c’était quand Elizabeth était trop malade pour danser, a-t-elle dit.

“Au fur et à mesure que la chanson commence à se construire, la chorégraphie devient plus forte et plus puissante”, a déclaré Sebby. “Cela… se termine sur une note forte pour montrer qu’elle est vraiment imparable et forte et qu’elle peut s’en sortir et qu’elle est une guerrière. Nous avons essayé de souligner ce voyage de la défaite à la victoire.”

La prochaine récipiendaire est Natalie, 18 ans, de Chicago. Elle a été jumelée avec Fernstrom, qui a dansé le rôle de Clara deux fois dans “Casse-Noisette” de Cunningham, et plus récemment a eu le rôle de la Reine des Neiges.

“Natalie veut que ce soit une pièce puissante, forte et anti-stress”, a déclaré Fernstrom, qui discutera avec Natalie de la musique qu’elle aimerait qu’elle utilise.

Fernstrom co-chorégraphiera la pièce avec son professeur à la Mohler Dance Academy, Lauren Blane Bogren.

“Je vais faire une pièce de ballet en pointe sur une chanson moderne ou de la musique moderne”, a déclaré Fernstrom, qui pratique la danse depuis l’âge de 2 ans.

Elle travaille déjà sur des éléments chorégraphiques à incorporer dans sa pièce pour Natalie.

“Je suis tellement humble et honoré d’avoir reçu cet honneur… d’avoir même été considéré. … Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis heureux”, a déclaré Fernstrom. “Danser pour les gens et les rendre heureux, c’est ce qui me rend heureux quand je danse.”

Les futurs objectifs de Fernstrom sont de rejoindre une compagnie en tant que danseuse de ballet, et plus tard dans sa carrière d’enseigner la danse.

Le projet de danse est l’une des façons dont les bénévoles s’adaptent pour aider Make-A-Wish.

“Beaucoup de nos souhaits de voyage ont été reportés – en attendant, nos bénévoles travaillent très dur pour les maintenir engagés et continuer à bâtir sur cet espoir et cette résilience que nous aimons construire sur ce voyage Make-A-Wish”, a déclaré Jessica Miller. , directeur principal des communications pour Make-A-Wish Illinois. “Linda s’est proposée pour les mettre ensemble avec un danseur professionnel – une façon incroyable de rassembler la communauté et de faire savoir à ces enfants que les gens pensent à eux.”

Natalie et Elizabeth ont également des souhaits de voyage. Natalie est de voir la Grèce.

“Cette anticipation et cette planification sont une partie importante du processus”, a déclaré Miller. “Cela les fait sortir de leurs soucis quotidiens… leur donne le temps de rêver à leur avenir.”

Les fans de danse peuvent avoir la chance de voir ces numéros spéciaux de Sebby et Fernstrom, selon la préférence du destinataire du souhait, a déclaré Miller.

Cunningham a déclaré qu’elle avait invité Elizabeth à faire une apparition dans sa production de “Casse-Noisette”, qui est en attente jusqu’en 2021. Et elle réfléchit déjà à la manière dont l’expérience de la pandémie pourrait figurer dans la mise en scène l’année prochaine. Elle change de thème à chaque fois et recrute des artistes invités internationaux.

“Le Chicago Ballet Conservatory est dévoué et déterminé à rassembler les communautés par le biais des arts, de la musique et de la danse – [a] collaboration mondiale », a-t-elle déclaré. « Tant de personnes ont perdu des êtres chers à cause du virus. [We] vont avoir besoin de choses comme les arts plus que jamais.

“C’est un tel honneur et privilège de faire ce que vous aimez dans la vie et de le payer”, a déclaré Cunningham. “Nous avons tous besoin d’un peu plus d’amour. Nous devons nous entraider.