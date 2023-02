Les danseurs autochtones veulent que le propriétaire de la galerie de l’Arizona soit inculpé de crime de haine – NBC New York

Des danseurs amérindiens qui ont été la cible de la diatribe raciste d’un propriétaire de galerie de la banlieue de Phoenix alors qu’ils étaient filmés pour la semaine du Super Bowl font pression pour des accusations de crimes haineux.

Gilbert Ortega Jr., le propriétaire des Gilbert Ortega Native American Galleries, a été inculpé de trois chefs de délit de conduite désordonnée concernant l’incident, a déclaré la police de Scottsdale.

Cody Blackbird, un danseur et flûtiste qui a filmé la tirade de l’homme, a déclaré que son groupe ne se sentait pas en sécurité et que la confrontation avait ruiné ce qui aurait dû être une semaine de fête.

«Nous, les artistes, allons maintenant dans différentes entrées et nous nous garons à différents endroits. Cet homme est connu », a déclaré Blackbird. « Il y a une fille de 10 ans qui était là. Elle est à jamais marquée par ‘C’est ce qui s’est passé quand le Super Bowl est arrivé en ville.'”

Le groupe cherche à obtenir l’implication du FBI, du ministère américain de la justice et du bureau du procureur général de l’Arizona.

La confrontation a eu lieu mardi après-midi dans la vieille ville de Scottsdale, qui a vu un grand nombre de visiteurs en ville pour le grand match et l’Open de Phoenix. Dix danseurs se produisaient devant le Native Art Market sur Main Street. ESPN filmait le groupe dans le magasin, puis les a fait poser à l’extérieur près d’un panneau du Super Bowl.

C’est à ce moment-là qu’Ortega a commencé à leur crier dessus, a déclaré Blackbird. Dans la vidéo, on peut voir Ortega se moquer d’eux et crier “vous (juron) Indiens” à un moment donné.

Son magasin a été fermé vendredi et un numéro répertorié ne semble pas être en service. Il n’y a pas eu de réponse immédiate aux messages de l’Associated Press laissés à plusieurs numéros de téléphone et adresses e-mail personnelles répertoriées pour lui demandant des commentaires.

En Arizona, il n’y a pas de loi spécifique à un crime de haine lui-même. Il peut être utilisé comme circonstance aggravante dans la perpétration d’un crime lorsque le motif était un préjugé contre la race, la religion, l’origine ethnique, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou le handicap de la victime.

Selon les autorités de Scottsdale, une conduite désordonnée ne se qualifie pas pour une désignation de crime de haine selon la définition du FBI. Le site Web du FBI décrit un crime de haine comme “souvent un crime violent, tel qu’une agression, un meurtre, un incendie criminel, du vandalisme ou des menaces de commettre de tels crimes”.

Blackbird, qui est d’origine Eastern Band Cherokee et Dakota, a déclaré que certains artistes navajos avaient entendu Ortega faire des menaces dans leur langue avec des insinuations violentes et sexuelles. Il allègue également qu’Ortega les a accusés et a dû être physiquement maîtrisé. Il a dit qu’il ne voyait pas pourquoi cela n’était pas traité comme un crime de haine.

“C’est ce à quoi cela ressemble, ce qui crée vraiment des précédents horribles, des précédents dangereux”, a déclaré Blackbird, qui a retenu les services d’un avocat.

Pendant ce temps, la vidéo a gagné du terrain sur les réseaux sociaux et a attiré une attention indésirable sur Scottsdale. Le maire David Ortega, qui n’a aucun lien de parenté avec le galeriste, a qualifié son comportement de “répréhensible et inexcusable”.

“Le comportement de cet individu attriste et dégoûte les gens de notre communauté”, a déclaré David Ortega dans un communiqué.

L’entreprise est associée à un plus grand groupe de magasins connus pour vendre des articles amérindiens dans le sud-ouest. Mais Ortega’s on the Plaza, situé au Nouveau-Mexique, a déclaré que Gilbert Ortega Jr. est un parent éloigné et que le magasin de Santa Fe ne lui est pas affilié.

“La famille et les employés d’Ortega’s sur la Plaza de Santa Fe condamnent le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes”, a déclaré Janelle Ortega dans un communiqué jeudi. « De plus, nous considérons que c’est un grand honneur de porter et de présenter le travail d’artistes autochtones et un privilège de les soutenir dans d’autres projets publics et personnels importants.

Blackbird a déclaré qu’il y avait de plus en plus d’appels sur les réseaux sociaux pour que les artistes boycottent les affaires de Gilbert Ortega Jr. Il a dit que le racisme existe même parmi les personnes dont les affaires dépendent des peuples autochtones.

“Cela a toujours été une chose dans le monde des commerçants indiens”, a déclaré Blackbird. “Ils ne se soucient pas des gens qui fabriquent les articles qu’ils vendent et redessinent.”