Les Danois intrigués par des secousses mineures dans les eaux internationales

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Les responsables danois sont intrigués par quatre petits tremblements qui ont été enregistrés cette semaine au large d’une île du nord-est du Danemark dans la mer du Kattegat.

Le Service géologique du Danemark et du Groenland (GEUS) a déclaré avoir détecté les secousses mardi et mercredi, ajoutant qu’à chaque fois il y avait deux secousses espacées d’environ 30 secondes.

Les secousses ont été enregistrées dans les eaux internationales au large de l’île danoise de Laesoe. Ils ont été mesurés entre 0,7 et 0,9 sur l’échelle de Richter et se sont produits respectivement à 10h41 et 03h26, a indiqué GEUS.

L’agence sismologique a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il s’agissait de “séismes naturels”.

“Cependant, les tremblements sont très faibles, et comme le signal est si faible, après une analyse plus approfondie, GEUS ne peut pas déterminer avec certitude ce qui cause les signaux sismiques.”

L’agence a déclaré que les tremblements ont été détectés dans des zones où il n’y a pas d’infrastructure critique danoise et que les autorités suivaient de près la situation dans les eaux du Danemark et de ses environs.

Les tremblements sont survenus après que des explosions le mois dernier ont endommagé deux gazoducs de construction russe dans la mer Baltique – deux fuites ont été signalées au large de la Suède et deux au large du Danemark. Tous se trouvaient dans les eaux internationales.

Les gouvernements du Danemark et de la Suède ont précédemment déclaré qu’ils soupçonnaient que plusieurs centaines de livres d’explosifs étaient impliquées dans la réalisation d’un acte délibéré de sabotage. Les fuites des canalisations Nord Stream 1 et 2 ont rejeté d’énormes quantités de méthane dans l’air.

Le Kattegat est au large de la Suède et du Danemark, à l’entrée de la mer Baltique.

