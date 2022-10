Les Danois intrigués par des secousses mineures dans les eaux internationales

Le Service géologique du Danemark et du Groenland (GEUS) a déclaré avoir détecté les secousses mardi et mercredi, ajoutant qu’à chaque fois il y avait deux secousses espacées d’environ 30 secondes.

Les secousses ont été enregistrées dans les eaux internationales au large de l’île danoise de Laesoe. Ils ont été mesurés entre 0,7 et 0,9 sur l’échelle de Richter et se sont produits respectivement à 10h41 et 03h26, a indiqué GEUS.