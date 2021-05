Les Danois envisagent une nouvelle enquête sur l’incendie d’un ferry de 1990 qui a tué 159 personnes

Le premier rapport concluait que le ferry de 20 ans, immatriculé aux Bahamas, n’était pas apte à naviguer. Un expéditeur danois avait repris le ferry Scandinavian Star le 30 mars et emprunté sa nouvelle route deux jours plus tard avec un nouvel équipage. Le rapport a également conclu que les alarmes d’incendie du traversier étaient difficiles à entendre, que l’équipage n’avait pas reçu de formation en matière de sécurité et que le capitaine avait abandonné le navire alors qu’il aurait dû diriger les opérations de sauvetage à bord. Des équipements de sécurité tels que des gicleurs, qui auraient pu empêcher le désastre, étaient manquants.