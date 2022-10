Les Danois confirment “d’importants dommages” aux pipelines de la mer Baltique

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Des responsables danois ont confirmé mardi qu’il y avait eu des “dommages importants” aux gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique au large du Danemark et que la cause des dégâts était de “puissantes explosions”.

Dans un communiqué, la police de Copenhague a déclaré qu’elle avait mené un certain nombre d’enquêtes préliminaires sur ce qu’elle appelait “les scènes de crime”, avec l’aide des forces armées danoises et en collaboration, entre autres, avec l’agence danoise de sécurité et de renseignement.

L’agence et la police ont décidé de mettre en place un groupe d’enquête conjoint qui s’occupera de l’enquête plus approfondie sur les incidents, a indiqué la police, ajoutant qu’il n’était “pas possible de dire quand l’enquête devrait être terminée”.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence suédoise de sécurité intérieure a déclaré que son enquête préliminaire sur deux autres fuites plus près de ses côtes “a renforcé les soupçons de sabotage grave” et un procureur a déclaré que des preuves sur le site avaient été saisies.

Le journal suédois Expressen a publié mardi ce qu’il prétend être une vidéo des pipelines endommagés au large de la Suède et a déclaré qu’au moins 50 mètres (165 pieds) du tuyau métallique semblent manquer

Les quatre fuites se sont produites à l’international mais dans la zone économique exclusive du Danemark et de la Suède. Les pipelines Nord Stream endommagés ont rejeté d’énormes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre, dans l’air pendant plusieurs jours.

The Associated Press