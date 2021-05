Les Danois commencent à déterrer les visons pour éviter la pollution de l’eau

En novembre, le Danemark a abattu tous ses visons par crainte que les animaux ne retransmettent le coronavirus à l’homme après la découverte d’une forme mutée du virus dans des fermes de visons. On craignait que la variante mutée puisse menacer l’efficacité des futurs vaccins. Plus de 17 millions d’animaux ont été abattus, ce qui a dévasté l’industrie de la fourrure au Danemark – la plus grande de l’UE.