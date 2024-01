« Les dangers restent élevés » alors que la zone de danger volcanique est révélée dans les images satellite de la NASA capturées au-dessus de l’Islande

Les images satellite de la NASA ont révélé la signature thermique de l’activité volcanique qui s’est réveillée ce mois-ci sur la péninsule islandaise de Reykjanes, à la suite d’une éruption à la fin de l’année dernière qui a provoqué des évacuations.

Suite à une poussée qui a commencé à la mi-janvier, de nouvelles fissures se sont ouvertes près de la ville de Grindavík, libérant de la lave en 48 heures. Les barrières construites dans la zone ont permis d’éloigner le flux de la ville, qui reste périlleux alors que l’activité volcanique se poursuit.

Les récentes éruptions sont les cinquièmes à se produire sur la péninsule depuis 2021.

Observant d’en haut l’activité dangereuse qui s’est déroulée ces dernières semaines, le satellite Landsat 9 de la NASA et son instrument Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS-2) ont collecté des données révélant les zones clés où l’activité volcanique est concentrée.

TIRS-2 peut détecter le rayonnement thermique à deux longueurs d’onde différentes, qui transmet la chaleur intense concentrée autour des zones où les coulées de lave ont atteint la surface au début du mois.

Selon l’Observatoire de la Terre de la NASA, qui fournit des données, des images et des ressources liées au climat, à la géologie ainsi qu’à d’autres systèmes terrestres, TIRS-2 a collecté les données thermiques lors du passage de Landsat 9 le 16 janvier, qui ont maintenant été superposées à un modèle numérique d’élévation de la région touchée.

Dans les images fournies par l’Observatoire de la Terre ci-dessous, les régions centrales les plus chaudes sont représentées en jaune, tandis que les températures environnantes les plus légères de la région sont représentées en bleu clair, indiquant une couverture nuageuse.

En décembre, près de 4 000 habitants ont été évacués de Grindavik, suivi d’une éruption volcanique le 18 décembre à Sundhnúkagígaröðin, situé à l’est du mont Sýlingarfell, selon un rapport. déclaration fourni par le Bureau météorologique islandais.

L’éruption de décembre a été précédée par un « puissant essaim sismique » qui a débuté vers 21h00 le même jour.

L’activité s’est poursuivie depuis lors, avec une nouvelle éruption de fissure qui a commencé le matin du 14 janvier 2024, à seulement un kilomètre de Grindavík. Bien que les barrières construites dans la zone depuis le début des récentes éruptions aient pu détourner une partie de la coulée de lave, une deuxième fissure qui s’est ouverte peu après midi, heure locale, a éclaté à l’extérieur de la barrière, entraînant des coulées de lave qui ont atteint trois maisons à la périphérie de la ville. .

Heureusement, l’activité volcanique s’est calmée en 48 heures, selon le Met Office islandais. Bien que des barrières aient été utilisées pour empêcher le flux de lave d’atteindre les résidences lors des récentes éruptions, au cours des dernières décennies, les efforts ont consisté à utiliser des millions de tonnes d’eau de mer pour refroidir la lave avant qu’elle ne puisse détruire les maisons et les infrastructures.

D’après les modèles actuels, le magma s’est déplacé sous la région, provoquant un soulèvement et une déformation de la Terre environnante.

“Des signaux clairs d’un soulèvement continu des terres sont toujours détectés sous Svartsengi”, lire une mise à jour » du Met Office islandais le 19 janvier. « Il est encore trop tôt pour affirmer si le taux de soulèvement des terres a augmenté depuis avant l’éruption du 14 janvier. »

Le Met Office affirme que même s’il semble que le soulèvement ait augmenté sur la base des mesures initiales, ces lectures « peuvent fluctuer d’un jour à l’autre, et une période de mesure plus longue est nécessaire pour pouvoir interpréter le développement à long terme du phénomène ». soulèvement des terres.

Heureusement, le Bureau affirme que l’activité sismique continue globalement de diminuer dans la région et que les données actuelles suggèrent un « ralentissement significatif des mouvements de terrain par rapport aux jours précédents ».

« Ces informations suggèrent[s] ce magma ne s’écoule plus dans la digue et l’éruption est terminée », indique le communiqué du 19 janvier.

