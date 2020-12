C’est le moment hilarant où un présentateur de BBC News a été filmé en train de bâiller pendant un bulletin d’information en direct, laissant les téléspectateurs « pleurer de rire ».

Ben Brown, 60 ans, s’est excusé après avoir été pris au dépourvu lorsque le réalisateur lui a coupé un paquet préenregistré dans le studio dimanche après-midi.

La caméra l’a surpris allongé sur sa chaise, bâillant la bouche grande ouverte alors qu’il se rendait compte lentement que la caméra était de nouveau allumée et qu’il était en direct à la télévision.

Ben retrouve rapidement son sang-froid, se redressant et cherchant ses notes en riant de la situation.

‘Oh! Pris là-bas », plaisante-t-il, tout en maintenant son professionnalisme malgré la bévue et en continuant à livrer ses prochaines lignes.

«Il est maintenant temps de jeter un œil aux dernières prévisions météorologiques d’aujourd’hui», dit-il, passant la main à Matt Taylor sur le bureau de la météo qui a également du mal à supprimer un sourire.

Le clip, qui a été tourné vers 13h30 dimanche, a circulé sur les réseaux sociaux et a été visionné plus de 700000 fois.

À la suite de la bévue, Ben a offert une explication sur Twitter, en écrivant: « Toutes mes excuses pour ces chers téléspectateurs – j’étais à la fin d’un long quart de travail après un départ de 5 heures du matin lorsque le directeur m’a coupé par erreur. Les dangers de la télévision en direct!

Les téléspectateurs ont rapidement vu le côté drôle et humain de sa gaffe, ce qui, selon eux, les a fait rire après les tristes bulletins d’information du week-end.

Une utilisatrice de Twitter, Ann Tasker, a écrit: « Nous nous sentons comme ça pour le moment, rien de mal ici, drôle d’humain et rafraîchissant en quelque sorte. »

La rédactrice politique adjointe de la BBC, Vicki Young, a écrit: « Pleurer de rire. Vous avez encouragé mon auto-isolement sans fin!

Un autre, Andrew Kidd a remercié le présentateur de l’avoir fait rire en écrivant: « C’est la lente réalisation qui est comique. Merci pour le rire. Ils sont en pénurie aujourd’hui.

