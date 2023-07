Les dames vont jouer au 100th Lincoln Highway – Shaw Local

Huit clubs de golf de la région participeront au 100e tournoi annuel féminin de Lincoln Highway ce week-end au club de golf Lake Carroll à Lanark.

Les favoris du tournoi sont le double champion en titre Kishwaukee Country Club de DeKalb et le Timber Creek Golf Club de Dixon, qui a été finaliste chacune des deux dernières années.

Kish a également remporté le tournoi en 2018 et 2019, sans tournoi en 2020 en raison des restrictions COVID. Timber Creek a remporté des titres en 2016 et 2017.

L’année dernière, Kishwaukee a marqué un +142 dans le format meilleur contre bogey, battant Timber Creek (+97) par 45 points. Quatre golfeurs de Kish ont terminé dans les sept premiers et cinq sports dans le top 10, la première fois Katherine Marshall remportant les honneurs de médaillée avec un +29 contre sa meilleure coéquipière Mya Groza (+28). Aucun des deux ne joue cette année.

Mais Timber Creek était au cœur de l’action, alors que trois golfeurs se sont classés dans le top 10. Mandy Curia Hinkey a pris la troisième place (+26) et Katie Drew a terminé à égalité en quatrième place (+25), et les deux joueront à nouveau ce week-end. .

Le reste de l’équipe de Timber Creek de cette année a également beaucoup d’expérience sur la Lincoln Highway, puisque Patty Head, Nikki Masini, Mimi Boysen, Lorri Nagy et Barb Curia ont toutes joué plusieurs fois dans le tournoi. Janet Freil, qui a joué l’an dernier, complète l’équipe de Timber Creek, qui sera sans Bella Heintzelman, qui s’est classée dans le top 10 ces dernières années.

« Notre joueuse numéro un, Katie Drew, entrera dans sa dernière année à Dixon High School et s’est améliorée chaque année. Nous avons beaucoup d’expérience avec Mandy Curia et Patty Head qui ont chacune concouru pour Timber Creek depuis l’enfance », a déclaré Boysen. « Notre équipe a perdu la joueuse universitaire Bella Heintzelman, qui a un stage d’été dans l’Ohio, mais nous avons Lorri Nagy qui nous rejoint, et elle a joué pour nous les années précédentes. »

Les équipes gagnantes des dernières années ont été en mesure de remporter le titre avec une formation équilibrée pour fournir des points à chaque vol. Ce sera à peu près la même chose cette année pour ces deux équipes.

« La clé pour nous de gagner serait pour nous tous de bien marquer, évidemment, mais battre le toujours fort Kishwaukee est la vraie clé », a déclaré Boysen. « Année après année, ils alignent une équipe vraiment solide. Traditionnellement, nous avons également une équipe profonde, et cette année ne fait pas exception.

Mandy Curia de Timber Creek sort du bunker lors du tournoi Ladies Lincoln Highway 2017 au Prophet Hills Country Club. Après s’être classé troisième l’an dernier, Curia reprendra le flambeau ce week-end à Lake Carroll. (Alex T)

Les autres équipes en compétition cette année sont Sunset de Mt. Morris, Deer Valley de Deer Grove, Prophet Hills de Prophetstown, PrairieView de Byron et Indian Oaks de Shabbona. Lake Carroll, l’un des plus récents ajouts au tournoi, accueille pour la première fois.

Le fait que deux des clubs d’origine se battent toujours pour les titres 100 ans après la tenue du premier Ladies Lincoln Highway est quelque chose dont l’équipe de Timber Creek est assez fière.

« Nous sommes ravis que Timber Creek soit toujours ouvert et nous pouvons les représenter sur la 100e Ladies Lincoln Highway, comme lors de la première », a déclaré Boysen. « Nous étions le Dixon Country Club, et c’était l’une des équipes fondatrices de la première Ladies Lincoln Highway, donc c’est spécial que nous soyons toujours en compétition. »

« Nous sommes arrivés à 100 – mais nous ne semblons pas un jour plus de 85 », a plaisanté Head. « Je crois que les clubs d’origine étaient Kishwaukee, Rochelle, Oregon, Dixon, Rock River, Morrison et Clinton. Les temps changent, les terrains de golf changent, mais la compétition amicale ne vieillit jamais. Et nous avons l’un de nos nouveaux membres qui accueille et, espérons-le, fait entrer le tournoi dans son prochain siècle. Nous avons hâte de commencer cette année ! »

Il y aura un coup de départ à 8h30 vendredi et samedi à Lake Carroll, avec huit vols de golfeurs. Il y aura des récompenses individuelles pour le médaillé, le finaliste et chaque gagnant du vol.

La formation de Sunset est composée d’Ali Scheidecker, Diana Hanson, Terri Scheidecker, Sonia Calhoun-Gilroy, Stef Page, Colleen Miller, Jessica Janes et Ava Hackman.

Les golfeurs de Deer Valley sont Cindy Moorehead, Jan Wetzell, Marcia Chapinski, Denise Oberle, Donna Brooks, Carol Wold, Ellie Wasson et Deena Simester.

Prophet Hills a Karen Stenzel, Corri Kelly, Kris Zschiesche, Donna Moore, Margie Sommers, Karen Wiersema, Cathy Verhulst et Shelley Felske.

L’équipe de Lake Carroll est composée de Tracey DeCrane, Sheri Moutrey, Angie Thompson, Jamie Melville, Jo Yeager, Deb Cuvelier, Deb Scheidegger et Sandy Bogusevic.

L’équipe de PrairieView est composée de Jeanne Washko, Brenda Ulery, Amy Kubatzke, Cory Lawrence, Carla Leddy, Joanne Sharp, Laura Medlar et Dawn Smith.

Les golfeurs de Kishwaukee sont Kim Kester, Laura Osborne, Jane Kielb, Kathy Hallorhan, Debbie Brue, Linda Hartley, Donna Martin et Jan Nissen.

Jouer pour Indian Oaks sont Jackie Johnson, Judy Rud, Leah Richardson, Megan Kerkman, Diane Nehring, Jennie Francis, Lynn Martz et Beth Haag.