Les dames reçoivent du Reiki sur ‘Brat Loves Judy’

Avez-vous suivi la deuxième saison de Brat aime Judy?

Une marque nouvel épisode de Brat aime Judy sera diffusé demain soir et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. Dans le clip ci-dessous, Brat et Judy rendent visite à un praticien de reiki pour les aider à se préparer à leur deuxième transfert d’embryon.

Jetez un oeil au clip:

Considérant que le couple attend actuellement, pensez-vous que le reiki a fonctionné ? Ou était-ce l’eau de Floride ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Brat et Judy recherchent davantage un équilibre travail-vie personnelle dans leur vie. Brat découvre comment être plus actif sur les réseaux sociaux. Lors d’un tournage vidéo, Latissue appelle pour dire que Jordan ne s’est pas présenté au travail. Ce qu’ils découvrent change tout !

C’est formidable de voir Brat et Judy faire tout ce qui est en leur pouvoir pour être positifs et avoir plus d’équilibre dans leur vie. Malheureusement, la vie a toujours le don de mettre un frein aux plans bien ficelés de chacun. Nous espérons que ce qui se passe avec Jordan n’est pas trop grave, mais nous allons certainement nous connecter pour voir ce qui se passe. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans la relation entre Da Brat et Judy ? Nous aimons la façon dont ils se soutiennent mutuellement, mais nous nous donnons aussi l’amour dur quand c’est nécessaire. Ce sont toutes les deux des femmes si fortes, mais c’est formidable qu’elles sachent aussi être douces l’une avec l’autre quand le moment est venu.

Le tout nouvel épisode de Brat aime Judy diffusé le jeudi 11 mai à 21 h HNE sur WeTV

Allez-vous regarder?