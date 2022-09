Les D’Amelio’s, la «première famille de TikTok», lancent une nouvelle entreprise d’économie des créateurs

La famille D’Amelio a construit l’un des empires de médias sociaux les plus suivis et les plus lucratifs, les sœurs Charli et Dixie étant les mieux payées sur la plate-forme vidéo courte TikTok.

La prochaine entreprise de la famille vise à tirer parti de cette connaissance des médias sociaux pour créer de nouvelles marques pour l’économie des créateurs.

“Nous avons commencé avec Charli en faisant des promotions TikTok de 50 $, puis nous sommes passés à des offres plus importantes”, a déclaré mardi Marc D’Amelio sur “Squawk Box” de CNBC. “Maintenant, nous lançons cette société de marque où nous allons sortir et créer un tas de marques différentes et détenir la propriété intellectuelle.”

Le nouveau projet, D’Amelio Brands, créera ses propres marques dans une variété d’industries, y compris la mode, la beauté et le style de vie, qui sont détenues à 100 % par la famille.

L’entreprise a également annoncé un tour de table de 6 millions de dollars qui comprend les investisseurs, le PDG de Fanatics Michael Rubin, l’entrepreneur Richard Rosenblatt et le vice-président senior des services d’Apple, Eddy Cue.

La famille D’Amelio a d’abord gagné en notoriété lorsque leur plus jeune fille, Charli, a gagné en popularité sur TikTok, devenant à un moment donné la créatrice la plus suivie sur la plateforme. Charli et sa sœur Dixie ont été nommées les TikTok les plus rémunératrices en 2021, gagnant au total 27,5 millions de dollars, selon Forbes.

“TikTok a été incroyable”, a déclaré Marc D’Amelio à “Squawk Box”. “Je pense qu’au fur et à mesure qu’ils commencent à s’impliquer dans la création de plus de publicités, et que vous pouvez y associer Shopify, cela constituera une source de revenus pour les grands et les petits créateurs.”