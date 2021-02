Les Dalmatiens sont les chiens les plus mignons du monde, découvre une étude scientifique hautement documentée

La race de chien la plus mignonne au monde est le dalmatien, selon une étude très sérieuse publiée par le spécialiste de la comparaison d’assurance pour animaux de compagnie, MoneyBeach. Le classement est basé sur le fameux «nombre d’or», une équation souvent utilisée pour comprendre ce qui rend certaines choses plus attrayantes visuellement. Cependant, en ce qui concerne les animaux les plus mignons, le chien est devancé par son rival de longue date, le chat.

Cette étude est basée sur le soi-disant nombre d’or, une équation mathématique souvent utilisée dans l’art et le design pour attirer les yeux des gens avec des compositions visuellement attrayantes. Après avoir comparé des photos de 100 races de chiens, l’étude a révélé que le Dalmatien adhère le plus étroitement à la notion de «perfection» définie par le nombre d’or.

Avec des traits du visage offrant une adhérence de 67% au nombre d’or, le Dalmatien ouvre la voie en tant que race de chien la plus esthétique, suivi par l’Irish Water Spaniel et le Wire Fox Terrier.

Top 10 des races de chiens les plus mignonnes (selon la science)

1. Dalmatien

2. Épagneul d’eau irlandais

3. Wire Fox Terrier

4. Labrador

5. Basset Hound

6. Samoyède

7. Jack Russell

8. Rottweiler

9. Saint-Bernard

10. Golden Retriever

Mais en comparant différents types d’animaux de compagnie, le chien n’occupe que la cinquième place en utilisant cette méthodologie, devancé par le hamster, le lapin, le furet et – au premier rang – cet ennemi canin classique, le chat, le plus mignon de tous. animaux selon le nombre d’or.