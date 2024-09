Les Dallas Stars signent Thomas Harley pour un contrat de deux ans et 8 millions de dollars

Au cours de la saison régulière 2023-2024, il a été l’un des trois défenseurs de la LNH à avoir marqué un but en avantage numérique, un but en infériorité numérique et un but en prolongation. Harley est devenu le quatrième plus jeune défenseur de l’histoire de la franchise à marquer un but en prolongation, après Julius Honka (21 ans, 122 jours le 4 avril 2017), Bob Rouse (21 ans, 233 jours le 6 février 1986) et Miro Heiskanen (22 ans, 88 jours le 14 octobre 2021) le 18 décembre 2023 contre Seattle. Il a inscrit des buts en prolongation lors de matchs consécutifs du 25 au 27 janvier, devenant ainsi le sixième défenseur de l’histoire de la LNH à le faire.