La talentueuse star slovène de 21 ans, Luka Doncic, propulse les Mavericks de Dallas contre LeBron James et le champion en titre des Los Angeles Lakers lors du match de cinq matchs de Noël de la NBA.

Les deux joueurs étaient en lice pour le prix du joueur le plus utile de la NBA la saison dernière et devraient être de retour dans la chasse lors de la campagne 2020-21.

« C’est excitant », a déclaré le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban. « C’est un grand match de jouer les champions et quand Luka et LBJ s’affrontent, c’est toujours quelque chose de spécial. »

James, qui aura 36 ans mercredi, est le visage de la NBA depuis plus d’une décennie, atteignant 10 finales NBA, remportant quatre titres et remportant quatre prix MVP de la saison.

Mais Doncic a attiré des critiques élogieuses depuis qu’il a été choisi pour le troisième choix au total du repêchage de la NBA 2018.

Il a été la recrue de l’année 2019 de la NBA et est devenu un meneur de jeu polyvalent qui a récolté en moyenne 28,8 points, 9,4 rebonds et 8,8 passes décisives la saison dernière – un signal qu’il pourrait être le visage de la NBA dans une décennie.

« C’est un long chemin à parcourir pour être l’un des visages de la ligue », a déclaré Doncic.

« Mais nous jouons les champions. Ça va être quelque chose de spécial. J’ai toujours voulu jouer le jour de Noël. »

La programmation de vendredi comprend également la star de deuxième année Zion Williamson et New Orleans à Miami, Golden State à Milwaukee, Brooklyn à Boston et les Los Angeles Clippers à Denver.

La NBA a annoncé jeudi qu’il y avait deux Covid-19 positifs parmi 558 joueurs testés depuis le 16 décembre.

Le déménagement est intervenu un jour après les Houston Rockets coronavirus problèmes ont contribué à reporter leur match d’ouverture contre Oklahoma City.

Dans le match d’ouverture des Lakers mardi, James avait 20 points et huit rebonds, un sommet d’équipe, tandis qu’Anthony Davis a marqué 35 points lors de la défaite 114-113 contre les Clippers.

Doncic a marqué 32 points mercredi mais les Mavs ont chuté de 106-102 à Phoenix, la star européenne allant de 0 en 6 à 3 points et rejetant les craintes d’entorse de la cheville tout en se donnant des coups de pied pour une mauvaise sélection de coups, ratant ses six premiers du match .

«C’était ma faute», dit-il. « Je dois arrêter de prendre ces très mauvais coups. Ce n’est pas bon pour moi. Ce n’est pas bon pour l’équipe. Je dois le changer. »

L’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle n’était pas trop inquiet.

« Il a toujours ses jambes de jeu sous lui », a déclaré Carlisle. « Ça y arrivera. Il comprend le jeu aussi bien que n’importe quel joueur de 21 ans que je connaisse. Il fera les ajustements nécessaires. »

Les plans de la veille de Noël de Carlisle comprenaient l’examen des Lakers et le tri des chances que les Mavs doivent faire lors de leur voyage à Los Angeles pour leur premier concours de Noël depuis 2011.

« Nous allons devoir faire une étude sur les Lakers, déterminer quels seront les meilleurs matchs et couvertures pour nous sur la défensive », a-t-il déclaré.

« Ce sont les champions du monde. Nous allons évidemment devoir jouer un match de haut niveau. »

LeBron pourrait passer Kobe

James se classe troisième sur la liste des marqueurs de la carrière de Noël de la ligue avec 361 points, n’ayant besoin que de 17 pour dépasser Oscar Robertson au deuxième rang de la liste et à seulement 35 pour dépasser le regretté Kobe Bryant à la tête de toute l’équipe.

James a neuf victoires en 14 apparitions à Noël, un de moins que la victoire de tous les temps établie par son ancien coéquipier de Miami Dwyane Wade, qui a obtenu une fiche de 10-3 lors des concours de vacances.

C’est la 22e année consécutive que les Lakers joueront à Noël.

Neuf All-Stars de la NBA prendront le court vendredi et cela n’inclut pas Williamson ou les stars de Brooklyn blessées, Kevin Durant et Kyrie Irving.

La Nouvelle-Orléans a récolté 24 points, 11 rebonds et neuf passes de Brandon Ingram lors d’une première victoire contre Toronto, mais les Pélicans font face à une équipe de championnat de la Conférence de l’Est en titre à Miami, qui a un meilleur record de Noël de la NBA 10-2 et sept victoires consécutives. sur les vacances.

Le MVP en titre à deux reprises de la NBA, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, affronte le double MVP Stephen Curry et les Warriors. Les Bucks accueillent un match de Noël pour la première fois depuis 1968.

Durant, de retour après une mise à pied de 18 mois suite à une blessure au tendon d’Achille, et Irving mènera les Nets contre Boston.

Les Clippers, propulsés par Kawhi Leonard et Paul George, affrontent une équipe de Denver qui les a évincés des séries éliminatoires de la saison dernière.