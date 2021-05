Connus pour leur ponctualité, leurs tenues blanches traditionnelles et leurs casquettes Gandhi, les dabbawallas emblématiques de Mumbai, qui transportaient presque deux boîtes de tiffin lakh chaque jour avant la pandémie, sont tous prêts à ouvrir une cuisine centrale pour se maintenir à flot pendant les heures de COVID.

Ritesh Shantaram Andre, porte-parole du Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Charity Trust, a déclaré à News18: «Les travaux d’ouverture de la cuisine centrale battent leur plein et nous envisageons d’ouvrir le mois prochain. Ce sera notre tentative de diversification, et pour aller de l’avant, nous allons non seulement livrer de la nourriture, mais aussi prendre les commandes et les préparer. Nous avons un menu fixe en place. »

André a déclaré qu’ils avaient pris cette initiative pour soutenir les leurs pendant ces moments difficiles. «Beaucoup de dabbawalas ont été poussés à conduire des taxis, des pousse-pousse ou à devenir un coolie, car il y a tellement d’incertitude autour de nos emplois, donc avec les individus restants qui n’ont pas encore trouvé de travail alternatif, nous avons décidé de démarrer la cuisine centrale, pour les aider à gagner de l’argent », a déclaré André.

Des trains aux vélos

Les Dabbawalas de Mumbai sont connus pour leur résilience. Ils sont restés forts et n’ont pas interrompu leurs services après des attaques terroristes et des inondations horribles dans la ville. Cependant, une autre qualité qu’ils ont est leur adaptabilité, surtout lorsque les temps sont défavorables.

«Dans les années 1990, nous livrions des dabbas uniquement des maisons à nos clients, mais en 2003, quand il y avait un boom des restaurants, nous avons découvert que plusieurs mess et restaurants pouvaient utiliser nos services. Nous nous sommes donc associés à eux et avons proposé un modèle d’abonnement. Par conséquent, à l’époque du COVID également, nous faisons de notre mieux pour nous adapter à l’évolution du marché afin que tous nos dabbawalas puissent avoir un emploi. Nous nous sommes récemment associés à Impresario Handmade Restaurants, qui possède des restaurants populaires de Mumbai comme Social, Smoke House Deli et Salt Water Café, et livrent leurs colis alimentaires. »

«Nous avons quelques dabbawalas en poste dans les restaurants du groupe Impresario. Au fur et à mesure que les commandes affluent, les Dabbawalas prennent les colis alimentaires préparés et les livrent à des adresses situées dans un rayon de cinq km des restaurants. Nous avons également reçu un cours intensif sur les protocoles de livraison du groupe Impresario », a déclaré Andre.

Mayank Bhatt, le chef d’entreprise d’Impresario, a déclaré à News18: «Les dabbawalas sont l’épine dorsale de la ville, et nous voulions les faire revivre et les ramener au bercail. Actuellement, les dabbawalas travaillent dans nos trois hotspots, Lower Parel, Bandra West et BKC, et très bientôt, nous en commencerons deux autres. La première préférence pour la livraison est donnée aux Dabbawalas, et s’ils ne sont pas disponibles ou ne sont pas livrés, nous utilisons des applications tierces comme Dunzo pour livrer notre nourriture. »

«Il existe un accord de paiement fixe avec les Dabbawalas, et ils reçoivent également une variable, qui accompagne chaque livraison. Certains Dabbawalas ont des vélos, peu ont des scooters, donc ils livrent des colis alimentaires de différentes manières, mais ils restent fidèles à la tradition dabbawalla et sont ponctuels », a ajouté Bhatt.

Les luttes pandémiques

Les dabbawalas ont connu de graves difficultés financières pendant les six premiers mois de la pandémie sans revenus, et beaucoup ont décidé de retourner dans leurs villages d’origine dans la région de Maval de Pune, Junnar, Ambegaon, Rajgurunagar, Haveli, Mulshi et d’autres parties du Maharashtra. Cependant, les choses ont commencé à s’améliorer lorsque le verrouillage a rouvert en octobre et que les trains locaux ont redémarré.

Dans une interview accordée à News18 en octobre, Ullas S Muke, le président du Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Charity Trust avait déclaré: «La plupart des personnes qui commandent maintenant des dabbas sont des travailleurs de première ligne et des employés du gouvernement qui sont de retour dans leurs bureaux, et nous considérons c’est notre grand privilège de pouvoir leur livrer de la nourriture, d’autant plus que les médecins, les infirmières et tant d’autres rendent des services si précieux pour notre pays. «

À l’époque, près de 500 dabbawalas étaient retournés à Mumbai pour reprendre les opérations. Cependant, ils ont reçu une réponse tiède de leurs clients. De nombreux immeubles avaient interdit les livreurs et, la majorité de leur clientèle travaillant à domicile, ils n’obtenaient pas le commerce auquel ils s’attendaient.

Cependant, cela ne les a pas découragés et ils ont continué à persévérer et à aider les Mumbaikars. Selon certaines informations, des dabbawalas de Mumbai se sont liés avec des agriculteurs de différents villages du Maharashtra et livraient des produits frais. Ils ont introduit les protocoles COVID et ont redémarré leur travail. Ils ont continué à faire ce qu’ils font depuis 1955, c’est-à-dire livrer des dabbas aux clients. Mais ils ont également pris la responsabilité de livrer de la nourriture aux patients dans les hôpitaux et à ceux qui se mettent en quarantaine à domicile. Ils nourrissent les proches des patients atteints de COVID qui ont été hospitalisés et, malgré leurs propres problèmes financiers, ils ont donné des repas gratuits aux nécessiteux.

