Vendredi à Phoenix, les Diamondbacks de l’Arizona chercheront à égaliser le NLCS lors du quatrième match contre les Phillies de Philadelphie.

Le troisième match de jeudi était un duel de lanceurs à faible score à Chase Field qui s’est terminé avec Ketel Marte qui a remporté le match en neuvième manche pour les Diamondbacks dans la victoire 2-1.

Le match 4 a commencé avec le gaucher Cristopher Sánchez sur le monticule pour Philadelphie, opposé par Joe Mantiply, bien que les Diamondbacks se soient déplacés vers leur enclos des releveurs après le premier.

En fin de seconde, les arrières D ont pris une avance de 1-0 sur une erreur, un but sur balles et un simple.

Les D-backs ont inscrit un autre point en troisième, puis Kyle Schwarber a répondu avec son 19e circuit en carrière en séries éliminatoires pour réduire le déficit à 2-1 en quatrième.

Un doublé de Brandon Marsh a égalisé la manche suivante.

Trois buts sur balles et une erreur ont commencé le sixième, et les Phillies en ont profité pour prendre les devants.

Ils en ont ajouté un autre avec un triple et un sac fly au septième. 5-2 Phillies.

Au septième, les Diamondbacks ont marché. Et au huitième, Alek Thomas a frappé un circuit de deux points contre Craig Kimbrel pour égaliser le match.

Après un simple et un coup sûr par lancer, les Phillies se sont tournés vers un nouveau lanceur. Cela n’avait pas d’importance. Match nul sur un single de Gabriel Moreno.

Après que Houston ait égalisé le meilleur des sept ALCS 2-2 jeudi à Arlington en sautant tôt sur les Rangers et en maintenant la pression pour une victoire de 10-3, les Astros semblaient avoir l’élan, puisqu’ils avaient dominé les Rangers 57- 18 (+39) lors de leurs cinq derniers matchs à Arlington. Ce différentiel de points est le meilleur de l’histoire de la MLB sur cinq matchs sur la route par n’importe quelle équipe contre un adversaire de 90 victoires, selon Statistiques et informations ESPN.

Les Astros en ont ajouté un autre avec un home run en première manche d’Alex Bregman lors du cinquième match :

Nathaniel Lowe l’a égalé quelques manches plus tard, égalisant le match en cinquième.

Mais avec un rebond défensif de Corey Seager en sixième, les Astros étaient de retour au sommet :

Puis, grâce à un grand swing d’Adolis Garcia, les Rangers ont pris les devants, marquant la première fois dans cette série que l’équipe locale était en tête.

Le chaos a éclaté en huitième, après qu’Adolis Garcia a été touché par un lancer et a immédiatement repris le dessus avec le receveur des Astros Martin Maldonado. Les bancs se sont dégagés et Garcia, le releveur Bryan Abreu et le manager des Astros Dusty Baker ont tous été expulsés.

Puis, après le long retard du releveur des Rangers José Leclerc, José Altuve a changé la donne avec son 26e circuit en carrière en séries éliminatoires en début de neuvième. 5-4 Astros.

Les Rangers ont menacé avec deux points et zéro retrait en neuvième, mais ils n’ont pas pu se faufiler sur un point, et avec cela, ils ont perdu les trois matchs à domicile pour prendre un retard de 3-2 dans l’ALCS.

Suivez Yahoo Sports qui fournit les dernières nouvelles, scores et mises à jour du NLCS Game 4 et ALCS Game 5 jeudi.