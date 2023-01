Les cylindres de cire retiennent l’audio d’il y a un siècle. La bibliothèque est à l’écoute.

La machine permettra également à la bibliothèque de jouer une poignée de cylindres Mapleson cassés que personne n’a jamais entendus. “Je n’ai aucune idée de ce à quoi ils vont ressembler, mais le fait qu’ils aient été brisés il y a longtemps les a empêchés d’être joués trop souvent”, a déclaré Jessica Wood, conservatrice adjointe de la bibliothèque pour la musique et le son enregistré. “Il est possible que la qualité sonore de ceux-ci nous permette d’entendre quelque chose de totalement nouveau depuis les premiers instants de l’histoire de l’enregistrement.”

Certains des cylindres Mapleson faisaient déjà partie de la collection de la bibliothèque, mais un autre lot a récemment été fourni par Alfred Mapleson, l’arrière-petit-fils du bibliothécaire du Met. Ce don s’accompagnait d’une autre ressource précieuse : une collection de journaux intimes, écrits par Lionel Mapleson, qui relataient soigneusement sa vie quotidienne et le calendrier du Metropolitan Opera. Les journaux fournissent un contexte supplémentaire aux enregistrements audio de Mapleson et au monde plus large de l’opéra de New York. Une entrée du jour de l’an en 1908 a noté la “réception formidable” pour une performance de Gustav Mahler. Un autre a décrit la fois où le chef d’orchestre italien Arturo Toscanini, “en colère”, a congédié son orchestre à cause du bruit sur le toit.

“La tenue cohérente de ce journal est bien plus importante que juste pour la musique”, a déclaré Bob Kosovsky, conservateur des livres et manuscrits rares à la division musicale de la Bibliothèque publique de New York. “C’est un aperçu tellement incroyable de la vie à New York et en Angleterre, puisqu’il retournait chaque été dans la famille.”