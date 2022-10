Les cyclistes tombent les uns après les autres à la suite d’une erreur d’un membre de l’équipe

Le principe de base du travail d’équipe est que chaque membre complimente et soutient l’autre et si l’un échoue, les autres tombent aussi. Vous avez peut-être entendu la célèbre citation de Benjamin Franklin qui dit “Une pomme pourrie gâte le baril”. Cette phrase peut être validée par de nombreux incidents qui se produisent autour de nous où si l’on tombe, ils font également tomber les autres qui l’accompagnent, mais pas toujours intentionnellement. La vidéo que vous allez voir aujourd’hui est une manifestation hilarante de cette phrase.

Il montre comment une équipe de cyclistes roulant à toute vitesse sur une route tombe, dans une réaction en chaîne. La vidéo a été téléchargée par la poignée Twitter The Best Viral, qui télécharge souvent des clips qui font rire les utilisateurs. La vidéo s’ouvre sur une sorte de marathon cycliste où 4 cyclistes, équipés d’un équipement pour la tête et les yeux, accélèrent sur ce qui ressemble à une autoroute.

Cependant, le cycliste de tête commet une folie en lâchant l’une des poignées pour boire de l’eau dans une gourde. Il en résulte une perte d’équilibre et une chute. Cependant, il provoque invariablement une réaction en chaîne où le deuxième cycliste entre en collision avec son vélo tombé et tombe et les deux autres subissent le même sort. Jetez un œil au désordre hilarant.

La vidéo a probablement été prise à partir d’un véhicule en excès de vitesse ou d’une caméra fixée à l’arrière d’un autre vélo. La vidéo a été vue plus de 32 000 fois et 330 retweets, la plupart des utilisateurs accusant le cycliste d’avoir tenté de boire de l’eau, provoquant également la chute des autres. Un autre utilisateur a souligné que c’était de la folie pour eux tous de faire du vélo si près les uns des autres.

