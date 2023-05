Les cyclistes s’attaquent aux sentiers et aux routes lors de la première édition de Rock River Madness – Shaw Local

DIXON – Des cyclistes de près et de loin sont venus à Lowell Park pendant le week-end pour rouler dans le premier Rock River Madness.

Les coureurs pouvaient faire du vélo sur un parcours de 6, 10 ou 13 miles ou participer à des parcours routiers de 30, 55 ou 100 miles.

L’événement était une collaboration entre le Rock River Valley Bicycle Club et la Chambre de commerce de Dixon et Main Street.

Jack Delhotal de Franklin Grove fait le virage vers la dernière étape d’une randonnée le samedi 13 mai 2023, tout en participant à la première Rock River Madness. L’événement cycliste basé à Lowell Park propose des parcours sur piste et sur route de différentes longueurs pour les cyclistes de tous niveaux. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Jeremy Englund, directeur exécutif de Chamber Main Street, a déclaré qu’ils avaient 78 participants pendant le week-end, et environ 90% étaient des personnes de l’extérieur de la région allant de l’Iowa et du Wisconsin à l’Indiana et à la région de Chicago.

« C’était une excellente occasion pour les gens de venir voir ce que nous avons à offrir », a déclaré Englund.

C’était aussi la première fois que les gens étaient autorisés à camper à Lowell Park. Il y avait quatre personnes qui ont décidé de camper du vendredi au samedi, mais le temps pluvieux de dimanche a gâché les choses, a-t-il dit.

Plus de 5 000 $ ont été recueillis en frais d’inscription, qui iront à Rock River Madness l’an prochain.

Le club de vélo représente les membres des comtés de Lee, Whiteside et Ogle qui plaident pour des voies vertes et des routes adaptées aux vélos et aux piétons dans le nord-ouest de l’Illinois.

L’événement a permis d’amasser 700 $ en dons pour le club et l’entretien des sentiers. Dixon Culver’s a parrainé l’événement ainsi que Mead’s Bike Shop et Green River Cyclery.