Les cyclistes roulant de Baltimore à San Francisco font une halte à Princeton – Shaw Local

11 jeunes cyclistes qui roulent de Baltimore à San Francisco pour collecter des fonds pour la Ulman Cancer Foundation, se sont arrêtés à Princeton le samedi 24 juin.

La Ulman Cancer Foundation fournit des ressources et un soutien aux jeunes adultes atteints de cancer. Chaque cycliste devait amasser au moins 5 000 $ pour participer à la course.

Le groupe a pris des douches et nagé dans la piscine du Bureau County Metro Center et a également eu droit à un dîner à l’Open Prairie United Church of Christ.

Les cyclistes ont dormi sur le sol du sanctuaire et ont été renvoyés à 5 heures du matin le dimanche 25 juin après un petit déjeuner rapide.