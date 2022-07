Les cyclistes indiens ne se qualifient pas pour les finales dans trois épreuves par équipe

La campagne des Jeux du Commonwealth du cyclisme indien a commencé sur une note décevante, les trois équipes n’ayant pas réussi à se qualifier pour la finale vendredi. L’équipe indienne de sprint masculin composée de Ronaldo Laitonjam, Y Rojit Singh et David Beckham Elkatohchoongo n’a pas pu se qualifier pour la ronde des médailles, terminant sixième des qualifications avec un temps total de 44,702 secondes au Lee Valley VeloPark.

Ils avaient 2,480 secondes de retard sur les premiers Australiens.

Les deux équipes les plus rapides s’affronteront pour l’or tandis que les troisième et quatrième finalistes de la ronde de qualification s’affronteront pour le bronze.

L’équipe féminine de sprint n’a pas non plus fait mieux que l’équipe masculine puisqu’elle a terminé septième de la ronde de qualification avec un temps total de 51,433. L’équipe indienne, composée de Shushikala Agashe, Triyasha Paul et Mayuri Lute, était 3,592 secondes de plus que l’équipe néo-zélandaise, qui a réussi un temps de 47,841 secondes.

Ensuite, l’équipe indienne de poursuite masculine du 4000 m a terminé sixième et dernière de la qualification avec un temps total de 4: 12.865, soit 23.044 secondes de plus que le leader néo-zélandais.

L’équipe indienne de poursuite masculine du 4000 m comprend Venkappa Kengalagutti, Dinesh Kumar et Vishavjeet Singh.

