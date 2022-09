Les cyclistes Gold Star 500 atteindront Rock Falls à mi-parcours d’une course d’endurance pour honorer les morts – Shaw Local

ROCK FALLS – Les participants à la randonnée à vélo d’endurance de cinq jours Gold Star 500 devraient commencer à arriver au Rock Falls National Guard Armory jeudi après-midi.

L’arrivée prévue est à 16h45 à l’armurerie, qui se trouve au 716 Sixth Ave.

C’est, en fait, le milieu du voyage pour les cyclistes, qui ont quitté mardi le North Readiness Center au Camp Lincoln à Springfield.

Ils sont allés de là à l’armurerie de la garde nationale de Quincy. Le match retour, mercredi, les a emmenés au manège militaire de la Garde nationale de Galesburg.

De Rock Falls, les cyclistes se rendront au manège militaire de la Garde nationale de Woodstock vendredi et arriveront au centre communautaire des Grands Lacs vers 13 h 45 samedi.

Le Gold Star 500 est un événement d’endurance pour honorer le service et le sacrifice de 300 militaires de l’Illinois, dont 34 de la Garde nationale de l’Illinois, qui ont donné leur vie en Irak et en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001.

Le contingent de cyclistes comprend des membres de la Garde nationale de l’Illinois, des anciens combattants et plus de deux douzaines de représentants et de membres de la famille de l’armée polonaise. Le trajet fait partie du programme de partenariat d’État avec la Pologne établi en 1993.

Pendant le trajet, les participants liront les noms des soldats tombés aux arrêts le long de l’itinéraire le plus proche de l’emplacement des survivants.

Les membres de la garde honorés étaient 15 qui ont été tués en Irak et 19 tués en Afghanistan. Dix-huit des 34 faisaient partie de l’équipe de combat de la 33e brigade d’infanterie déployée en Afghanistan de 2008 à 2009. Les morts comprennent des membres de la Garde âgés de 19 à 59 ans. Cinq d’entre eux étaient des femmes.