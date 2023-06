Les cyclistes en Italie seront obligés d’avoir une assurance, des plaques d’immatriculation et des indicateurs en vertu de la nouvelle loi | Nouvelles du monde

Les cyclistes en Italie seront obligés d’avoir des plaques d’immatriculation, des indicateurs, une assurance et de porter des casques suite à une proposition de loi de son gouvernement.

l’Italie le vice-Premier ministre et ministre des transports Matteo Salvini a annoncé ces mesures mercredi 7 juin dans le but de réduire le nombre de décès causés par les accidents de la route.

M. Salvini a proposé des modifications au code de la route italien, notamment des mesures sur les véhicules à mobilité douce tels que les vélos et les scooters électriques.

Image:

Le ministre des Transports Matteo Salvini. Photo : AP



L’homme de 50 ans a cité l’exemple d’un garçon sur un scooter tué par un autre à moto à Brescia, dans le nord de l’Italie, comme l’une des raisons des mesures.

Il a déclaré que les 3 210 décès enregistrés l’an dernier en Italie étaient un chiffre « indigne » d’un pays aussi civilisé.

Les mesures de sécurité routière comprennent également une interdiction à vie pour les conducteurs de voiture sous l’influence de drogues, a-t-il déclaré.

M. Salvini, du parti de droite Frères d’Italie dirigé par le Premier ministre Georgia Meloni, a déclaré que le projet de loi garantirait « plus de règles, plus d’éducation et plus de sécurité sur les routes italiennes ».

Les critiques ont souligné que M. Salvini avait fustigé un sénateur du Parti démocrate italien en 2015 sur Twitter pour les mêmes propositions, les qualifiant de « fous ».

Cela se traduit par : « En attendant, un sénateur PD a proposé de mettre des plaques d’immatriculation et de faire payer également la taxe de circulation aux propriétaires de vélos. Fou ! »

La publication en ligne Bikeitalia a déclaré que les obligations décourageraient beaucoup de voyager à vélo à l’avenir, sans augmenter leur sécurité routière.

Il a mis au défi le ministre des Transports de « nommer un pays dans le monde » où ses règles de casque, plaque d’immatriculation, assurance et indicateurs étaient toutes obligatoires en même temps à vélo.