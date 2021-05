Les cyclistes d’Hyderabad aident les personnes âgées à combattre le Covid-19 en fournissant des médicaments et des ressources d’urgence à domicile

À un moment où la disponibilité des ressources est rare et le service a été entravé ou complètement restreint en raison de la pandémie de coronavirus, le « maire du vélo » d’Hyderabad utilise son vélo pour livrer l’essentiel avec des sourires aux portes des personnes âgées.

Santhana Selvan, 41 ans, résidente d’Hyderabad, a été surnommée le «maire du vélo» de la ville par l’organisation internationale de cyclisme «BYCS» plus tôt en avril. L’organisation vise à promouvoir l’utilisation du vélo dans les villes pour réduire la pollution dans les espaces bondés. Il y a quelques semaines, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a commencé à engloutir certaines parties de l’Inde, y compris Hyderabad, Selvan a partagé un message sur les réseaux sociaux, offrant ses services aux personnes âgées qui ne pouvaient même pas sortir de chez elles pour acheter des produits essentiels comme médicaments par peur d’attraper ou de transmettre le virus.

C’est là que Selvan et ses volontaires sont intervenus. Selvan a lancé un appel sur les réseaux sociaux, proposant de livrer des médicaments aux personnes âgées sur son vélo. Plusieurs volontaires ont également répondu au message.

Ce qui a commencé comme une petite initiative visant à fournir des médicaments aux personnes âgées est maintenant devenu un collectif de près de 100 bénévoles connu sous le nom de «Secours Riders». Alors que les volontaires ne livraient initialement que des médicaments aux personnes âgées, leurs services se sont maintenant étendus à la recherche de bouteilles et de concentrateurs d’oxygène, de lits d’hôpitaux, de ventilateurs, de donneurs de plasma et de médicaments nécessaires aux patients Covid-19 et à connecter ces ressources à ceux qui en ont besoin. .

Selon un rapport dans L’Indian Express, Selvan et ses amis prévoient maintenant d’étendre leurs services et également de livrer de la nourriture et d’autres produits essentiels.

Pendant ce temps, la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé mercredi une liquidité à terme de Rs 50000 crore pour la montée en puissance des infrastructures et des services de santé liés à Covid jusqu’en 2022 dans le contexte de la deuxième vague de la pandémie qui balaie l’Inde. Mardi, l’Inde a enregistré 3 460 décès de Covid et 3,57 lakh nouveaux cas.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici