Les cybercriminels ont blanchi 540 millions de dollars en utilisant RenBridge, selon Elliptic

Le revers de la médaille est qu'”ils sont effectivement non gouvernés, et donc très vulnérables aux piratages, ou à être utilisés dans des crimes comme le blanchiment d’argent”, a déclaré Carlisle à CNBC.

David Carlisle, vice-président des affaires politiques et réglementaires d’Elliptic, a déclaré que les ponts inter-chaînes sont “un peu une bénédiction et une malédiction” pour le moment. Comme tant d’outils cryptographiques populaires, ils contribuent à élargir le marché en offrant aux gens plus de moyens de payer et d’effectuer des transactions. Les ponts inter-chaînes sont notamment vitaux pour le développement de la finance décentralisée, ou DeFi, l’espace, qui est l’alternative crypto au système bancaire.

Ce montant comprend 153 millions de dollars en paiements de rançongiciels, ce qui signifie que les pirates utilisent RenBridge lorsqu’ils pénètrent dans les réseaux d’entreprise et obligent les entreprises à payer pour récupérer leurs données. Elliptic dit que RenBridge était “un facilitateur important” pour les gangs de rançongiciels liés à la Russie.

Ils utilisent ce qu’on appelle des ponts inter-chaînes pour y arriver, et les montants en dollars deviennent importants. Un pont inter-chaîne particulier appelé RenBridge a été utilisé pour blanchir au moins 540 millions de dollars en crypto-monnaie liée au crime depuis 2020, selon une nouvelle étude de la société d’analyse de blockchain Elliptic.

L’un des principaux moyens par lesquels les criminels du monde de la cryptographie blanchissent de l’argent consiste à envoyer des actifs numériques à travers des chaînes de blocs, en contournant un service centralisé capable de suivre et de geler les transactions.

RenBridge est devenu une destination populaire pour faire exactement cela. Elliptic dit qu’il a été utilisé pour blanchir des actifs provenant de vols, de fraudes, de ransomwares et de divers autres types d’activités criminelles.

Lundi, le département du Trésor a mis sur liste noire le service de mélange de crypto Tornado Cash, alléguant que le service a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis 2019. Carlisle a déclaré que les mesures prises par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor montrent que les régulateurs américains sont prêts. pour s’attaquer aux comportements criminels en crypto.

Carlisle a déclaré qu’il s’attend à ce que les régulateurs commencent à se concentrer sur les ponts au cours des six à 12 prochains mois, alors que les gouvernements continuent de sévir contre les coins les plus sombres du monde de la cryptographie.

D’autres actifs cryptographiques blanchis sur RenBridge ont probablement été volés par la Corée du Nord, a déclaré Elliptic. Le service a également été utilisé par les Conti groupe de cybercriminalité, qui a récemment attaqué le gouvernement du Costa Rica et déclenché un état d’urgence national. Les recherches d’Elliptic montrent que Conti a blanchi plus de 53 millions de dollars via RenBridge.

“Les ponts inter-chaînes sont une faille dans le régime réglementaire qui a été minutieusement établi par les gouvernements du monde entier pour lutter contre le blanchiment de crypto”, a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef d’Elliptic.

RenBridge est une option incontournable pour ceux qui cherchent à nettoyer de l’argent volé. Plus de 267 millions de dollars d’actifs cryptographiques provenant d’échanges et de services DeFi ont été blanchis via RenBridge au cours des deux dernières années, dont 33,8 millions de dollars provenant de l’échange cryptographique japonais Liquid, selon Elliptic.

Les ponts sont particulièrement vulnérables aux attaques.

La société de cybersécurité Blockchain CertiK a précédemment noté que lorsque les ponts détiennent des centaines de millions de dollars d’actifs sous séquestre et multiplient leurs vecteurs d’attaque possibles en opérant sur deux chaînes de blocs ou plus, ils deviennent des cibles de choix pour les pirates.

La semaine dernière, un pont connu sous le nom de Nomad a perdu près de 200 millions de dollars dans un exploit dévastateur résultant d’un bogue. En quelques heures, les voleurs ont commencé à utiliser RenBridge pour blanchir l’argent. Jusqu’à présent, 2,4 millions de dollars d’actifs cryptographiques volés à Nomad ont été envoyés via RenBridge, selon Elliptic.

“Les gangs de ransomwares, les fraudeurs et même les pirates nord-coréens passent des échanges cryptographiques réglementés à une alternative décentralisée et non réglementée”, a déclaré Robinson.

RenBridge est un protocole ouvert, il ne fonctionne donc pas avec un PDG ou des figures de proue centrales. CNBC a contacté l’adresse e-mail d’assistance répertorié sur le profil Crunchbase de Ren pour demander un commentaire.

REGARDEZ: Cet hiver crypto devrait être moins sévère et de durée plus courte