Les cybercriminels ont adopté des escroqueries de « vol silencieux » pendant la pandémie de Covid-19 et les personnes travaillant à domicile sont la cible la plus probable

Une nouvelle approche connue sous le nom de «vol silencieux», où les fraudeurs cherchent à voler une petite somme d’argent à un grand nombre de personnes, semble se développer alors que le Royaume-Uni continue de lutter contre la crise du Covid-19.

L’augmentation de ces systèmes a été identifiée dans un rapport du groupe de réflexion du Royal United Services Institute (RUSI). Le rapport indique que les escrocs favorisent le vol silencieux car les victimes sont moins susceptibles de signaler de petites pertes. De plus, la police et d’autres responsables pourraient avoir du mal à faire le lien entre les petits escrocs individuels et les projets plus importants.

«Essayer de voler 10 millions de livres sterling à une banque est une option, mais voler 10 millions de livres sterling cent mille fois va vous donner un bon rendement et passer probablement sous le radar.», indique le rapport.

Allez-vous appeler Action Fraud ou votre banque dans le cas où vous perdez 10 £?

Sneha Dawda, une analyste de recherche de RUSI, a expliqué qu’une partie de la force motrice du vol silencieux est qu’il est devenu plus facile pour les criminels d’acheter en ligne des informations personnelles obtenues grâce à des violations de données, ce qui leur donne la possibilité de se faire passer pour leurs victimes.

Le nouveau rapport fait suite à une déclaration antérieure de RUSI qui a averti que la pandémie de Covid-19 a révélé la vulnérabilité du Royaume-Uni à la cyberfraude, d’autant plus que de plus en plus de personnes travaillent à domicile et dépendent des services numériques pour les transactions quotidiennes.

Le groupe de réflexion espère convaincre le gouvernement britannique de traiter la fraude, en particulier les crimes numériques, comme une menace pour la sécurité nationale. Il indique que seulement 1% de la réponse de la police britannique visait à lutter contre les 3,7 millions d’incidents de vol silencieux signalés et documentés en 2019-2020.

Il se décrit comme le «Le plus ancien groupe de réflexion sur la défense et la sécurité au monde et le premier au Royaume-Uni» travailler à «Informer, influencer et renforcer le débat public sur un monde plus sûr et plus stable». L’organisation a partagé ses conclusions sur l’évolution du comportement des fraudeurs dans un rapport sur la réponse du Royaume-Uni à la cyberfraude qui vise à proposer des recommandations au gouvernement sur la manière de lutter contre la montée de la criminalité numérique.

