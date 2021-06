Les cybercriminels ne seront pas extradés vers la Russie – quelques heures après que le président Biden a suggéré qu’il était « ouvert » à un éventuel accord avec Poutine.

Cela survient après que l’homme fort russe a vanté une idée selon laquelle les criminels qui avaient effectué des cyber-piratages contre Moscou ou Washington seraient « extradés ».

Les cybercriminels ne seront pas extradés vers la Russie, a confirmé la Maison Blanche Crédit : Associated Press

Poutine a suggéré un accord potentiel où les criminels qui avaient mené des attaques sur le sol russe et américain seraient «extradés» Crédit : AP Photo

Le président Biden a déclaré aux journalistes lors du sommet du G7 à Cornwall que l’idée de Poutine était « potentiellement un bon signe de progrès ».

Mais, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a rejeté toute suggestion d’un accord potentiel entre les deux dirigeants, rapporte MailOnline.

Il a déclaré: « Il ne s’agit pas d’échanges ou d’échanges ou de quelque chose du genre. Ce à quoi le président a répondu par l’affirmative n’était pas la proposition spécifique d’échange de cybercriminels. »

Il est rapporté que Biden n’envisage aucun « échange » ou échange potentiel de criminels.

Cela intervient après que le président ne tiendra pas de conférence de presse conjointe après son sommet avec l’homme fort russe à Genève mercredi.

Il est rapporté que Biden n’est pas « intéressé » à participer à un « concours ».

La Maison Blanche serait réticente à accorder à Poutine une plate-forme et un lieu de premier plan pour mettre Biden à la merci des commentaires de son homologue russe.

La cybersécurité devrait être l’une des nombreuses questions soulevées lors du sommet de Genève Crédit : Artur Marciniec / Alamy Banque D’Images

Biden a déclaré aux journalistes: « Ce n’est pas un concours pour savoir qui peut faire mieux devant une conférence de presse ou essayer de se mettre dans l’embarras.

« Il s’agit de me dire très clairement quelles sont les conditions pour obtenir une meilleure relation avec la Russie. Nous ne recherchons pas le conflit. »

Interrogé sur la relation entre les États-Unis et Poutine, il a déclaré: « Eh bien, laissez-moi être clair, je pense qu’il est au plus bas.

Poutine s’est moqué de l’affirmation antérieure de Biden selon laquelle le dirigeant russe était un « tueur ».

Lors d’une interview sur NBC dans laquelle il a fait l’éloge de « l’extraordinaire » Donald Trump, il a qualifié Joe Biden de « politicien de carrière ».

Le président russe a déclaré que Trump était un individu « coloré » et admirait l’outsider de l’ancien président.

La Maison Blanche a déclaré qu’une conférence de presse en solo est « le format approprié » pour que Biden communique clairement avec les journalistes sur les sujets discutés lors de la réunion.

La Maison Blanche a déclaré que la réunion impliquerait « une session de travail et une session plus restreinte », sans donner plus de détails.

Poutine s’est moqué de Biden en le qualifiant de » tueur » et a déclaré que Trump était un individu » coloré « Crédit : actualités NBC

Biden blâme également la Russie pour la cyberattaque massive de SolarWinds, l’ingérence électorale et l’hébergement de criminels derrière une série d’attaques de ransomware.

Plusieurs cyberattaques ont frappé les États-Unis ces dernières semaines.

L’usine de conditionnement de viande JBS aurait payé une rançon de 11 milliards de dollars en bitcoins aux cyberattaquants qui ont fermé leurs usines.

Les responsables ont appris l’attaque le 30 mai après avoir remarqué des « irrégularités » sur leurs serveurs informatiques et la plus grande entreprise de viande au monde a par la suite interrompu la production de viande dans ses usines américaines.

Andre Nogueira, PDG de la division américaine de la société brésilienne, a déclaré au Wall Street Journal que le paiement avait été effectué après la remise en service des usines.

Il a déclaré : « C’était très douloureux de payer les criminels, mais nous avons fait ce qu’il fallait pour nos clients. »

La société de conditionnement de viande JBS a payé une rançon de 11 milliards de dollars en bitcoins aux cyberattaquants qui ont fermé leurs usines Crédit : Kristoffer Tripplaar / Alamy Banque D’Images

Les espions derrière le piratage de SolarWinds ont lancé le mois dernier une attaque par e-mail de phishing contre 150 organisations, y compris des agences gouvernementales.

Un quart des comptes de messagerie appartenaient à des organisations travaillant dans le domaine des droits de l’homme et du développement international, a écrit Tom Burt, vice-président de Microsoft, dans un article de blog.

Le cyberhack aurait été mené par Nobelium – le même acteur qui a mené les attaques contre les clients de SolarWinds l’année dernière.

Les espions ont eu accès à un service de courrier électronique utilisé par l’USAID – Agence des États-Unis pour le développement international.

Les républicains ont qualifié la réponse de Washington aux cyberhacks de « faible et naïve » après la fermeture du pipeline colonial Crédit : AP

Les républicains ont averti que la réponse de DC aux cyberattaques était «faible et naïve» après la fermeture du pipeline colonial.

Le groupe criminel russe DarkSide a piraté le pipeline, provoquant la fermeture du principal fournisseur d’essence et de diesel de la côte est.

Colonial Pipeline aurait payé à DarkSide près de 5 millions de dollars en rançon pour récupérer ses données volées.

La sénatrice du GOP, Lindsey Graham, a déclaré que Washington ne comprenait pas comment « prévenir » les cybercrimes.

L’année dernière, des espions du Kremlin auraient piraté Microsoft et infiltré un stock d’armes nucléaires américaines dans le cadre d’une « invasion virtuelle » de neuf mois par Moscou.

Le malware a été isolé sur les réseaux d’entreprise et n’a pas affecté la sécurité nationale des États-Unis.

Moscou a nié avoir un quelconque lien avec le piratage américain via l’ambassade à Washington.

Des pirates soupçonnés d’agir au nom du service de renseignement étranger russe SVR ont piraté et volé des données à des agences du département du Trésor et du département américain du Commerce, ont rapporté le New York Times et le Washington Post.