Les capacités de cyberespionnage et de sabotage de la Chine sont une « menace qui définit l’époque », a déclaré le haut responsable américain de la cybersécurité, avertissant qu’en cas de guerre ouverte, des « opérations cybernétiques agressives » menaceraient les infrastructures de transport critiques des États-Unis « pour provoquer la panique sociétale ».

« Je pense que c’est la vraie menace à laquelle nous devons nous préparer », a déclaré Jen Easterly, directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. une apparition lundi à l’Aspen Institute de Washington, DC Easterly répondait à une question sur l’infiltration chinoise récemment révélée dans l’infrastructure militaire et privée des États-Unis.

Le groupe d’attaquants a été surnommé « Volt Typhoon » par Microsoft et était ouvertement liée aux capacités cyber-offensives du gouvernement chinois. Easterly a averti qu’en cas de conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine, les Américains devraient s’attendre à ce que des groupes de piratage similaires ciblent les pipelines et les chemins de fer. « Il va être très très difficile pour nous d’empêcher les perturbations de se produire », a déclaré Easterly.

« En tant que peuple américain, nous devons comprendre non seulement la cyber-résilience, mais aussi l’impératif de la résilience opérationnelle et l’importance de la résilience sociétale », a poursuivi le directeur de la CISA.

L’avertissement brutal intervient à un moment de tensions géopolitiques accrues. Les dirigeants d’entreprise ont beaucoup moins d’informations sur les partenaires ou clients chinois potentiels qu’il y a encore un an. Repousser les cybermenaces en provenance de Chine et d’Asie est devenu une priorité absolue pour le gouvernement américain, qui a commencé à décrire en termes plus clairs et plus directs les liens entre le gouvernement chinois et une myriade de groupes de piratage.

La cyber-infiltration et l’espionnage chinois sont une préoccupation constante pour les entreprises américaines. Le vol de propriété intellectuelle a été utilisé par les entreprises chinoises pour atteindre la parité avec leurs concurrents américains.

Mais le danger clair et présent souligné par Easterly suggère que le gouvernement américain est devenu de plus en plus disposé à mettre en évidence les risques au-delà de l’espionnage. Une perturbation des pipelines critiques, des infrastructures de communication ou des services de transport pourrait paralyser l’économie américaine en cas de conflit.

La cyber-intrusion du Colonial Pipeline, par exemple, a perturbé les compagnies aériennes et provoqué des pénuries de gaz sur la côte Est. Cette attaque par des pirates russes a initialement coûté 5 millions de dollars à l’entreprise.

« Je pense que c’est le problème le plus important pour quiconque gère ou exploite une infrastructure critique, c’est que nous devons être préparés à des attaques perturbatrices », a déclaré Easterly. « Maintenant, j’espère que cela n’arrivera pas. »