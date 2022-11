Les curseurs du Canada espèrent des progrès après avoir répondu aux appels au changement de leadership

Debout sur le flanc de la montagne dans le cadre pittoresque du Whistler Sliding Centre, à quelques pas de la piste où elle débutera sa saison de Coupe du monde, la pilote canadienne de bobsleigh Cynthia Appiah prend une profonde inspiration.

“Il va y avoir des moments où vous vous asseyez en quelque sorte et vous réfléchissez à cela et vous vous demandez comment vous avez traversé cela. Comment mes coéquipiers ont-ils traversé cela?” raconte le joueur de 32 ans à CBC Sports, revenant sur huit mois mouvementés à Bobsleigh Canada Skeleton [BCS]l’organisme directeur des sports au Canada.

“Je pense qu’en tant qu’athlètes, nous apprenons à nous battre dans l’adversité. Nous ne voulons jamais abandonner jusqu’à ce que nous y soyons absolument obligés, et donc je ne sais pas si c’est comme un outil que nous construisons en nous-mêmes ou si nous sommes simplement naturellement enclins à nous battre. à travers la négativité.”

En mars, plus de 80 athlètes de skeleton et de bobsleigh ont résolument lancé leurs appels au changement à BCS. Invoquant une culture toxique et autoritaire, les athlètes ont exigé la démission des dirigeants de l’organisation, dont Sarah Storey, PDG et présidente du conseil d’administration, et le directeur de haute performance Chris Le Bihan.

Pendant des mois, ces appels sont devenus plus forts et les gros titres ont tourbillonné, des histoires mêlées de descriptions de la sombre culture d’intimidation de l’organisation.

REGARDER | Les athlètes décrivent l’agitation au sein de Bobsleigh Canada Skeleton :

Des athlètes décrivent une culture toxique à Bobsleigh Canada Skeleton Les athlètes canadiens de bobsleigh et de skeleton demandent la démission de deux hauts officiels de Bobsleigh Canada Skeleton à la suite de problèmes liés à la manière dont l’organisation a traité les problèmes de sécurité et les plaintes.

Appiah faisait partie du groupe demandant que quelque chose change.

“Je fais partie de l’équipe nationale depuis 2015 et je ne pense pas avoir jamais eu l’impression que ma voix ait jamais été entendue par les dirigeants et je pense que c’est maintenant le tournant de la page que nous réclamons. si longtemps », a déclaré Appiah.

Elle était sur le point de faire ses débuts olympiques aux Jeux de Pyeongchang en 2018, mais quelques semaines seulement avant qu’ils ne commencent, elle a été rétrogradée à un autre poste. C’était déchirant et elle a failli quitter le sport à cause de cela. Elle décrit une atmosphère dans BCS qui lui a laissé un sentiment d’inécoute, de peur et de manque de respect.

“Je me considère comme l’un des chanceux, et j’utilise ce terme de manière très vague, à cause de ce qui s’est passé en 2018 avec la décision de me mettre en tant qu’athlète de réserve”, a déclaré Appiah. “C’est quelque chose qui a mis du temps à s’en remettre.”

Début novembre, Storey a refusé de briguer un troisième mandat, ouvrant la porte à Tara McNeil pour prendre la présidence. Stephen Norris est resté vice-président.

“C’était une intersaison intéressante parce que nous savions que ce ne serait pas une partie de plaisir”, a déclaré Appiah. “Nous avions juste besoin de quelque chose de différent et c’est ce que nous recherchons en fin de compte. Quelles que soient les opinions de n’importe quel individu, je pense que nous sentions que nous voulions développer le sport et notre vision ne correspondait pas à l’actuel. leadership.”

Appiah a piloté le traîneau à deux femmes du Canada aux Jeux olympiques de Pékin en février. (AFP via Getty Images)

Les défis des mois passés persistent

Appiah et l’athlète de skeleton Mirela Rahneva servent de représentants des athlètes dans l’organisation.

“Pour être honnête avec vous, j’y ai travaillé pendant un certain temps, mais l’une des pierres d’achoppement était que je sentais que la direction devait changer avant de proposer mon nom”, a déclaré Appiah. “Je savais en toute bonne conscience que je ne voulais pas faire partie du conseil des représentants des athlètes si le leadership restait le même.

“J’ai l’impression que ce n’est que la prochaine étape naturelle pour devenir un vétéran de l’équipe.”

Rahneva est optimiste quant à cette nouvelle direction.

“Je pense qu’il y a eu beaucoup de croissance. Beaucoup de croissance personnelle et de croissance de la fédération”, a déclaré Rahneva.

Elle, comme beaucoup d’autres membres de l’équipe, veut regarder vers l’avenir maintenant – mais les circonstances difficiles des derniers mois persistent encore.

“J’ai dû le mettre en quelque sorte sur un” arbre “. J’organise les choses avec lesquelles je dois m’occuper plus tard. Pour l’instant, je me concentre sur la course.”

L’athlète de squelette Mirela Rahneva et Appiah servent de représentants des athlètes au BCS. (The Associated Press)

“Ça ne se fait pas du jour au lendemain”

Lorsqu’on lui demande s’il existe déjà une atmosphère plus saine autour de l’organisation, Rahneva fait attention à ses mots.

“Il essaie. Il essaie vraiment. Cela ne se fait pas du jour au lendemain”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il y a beaucoup de processus et beaucoup de personnes autour de la table qui jouent un rôle dans le changement qui se produit. Parfois, ces personnes veulent toutes bien faire, mais elles ont des programmes ou des objectifs différents. C’est donc un peu comme une danse qui tu dois jouer je suppose.”

Norris reconnaît qu’ils ont beaucoup de travail à faire en tant qu’organisation, non seulement pour rétablir la bonne foi des athlètes, mais aussi des Canadiens.

« Ne nous abandonnez pas. Nous travaillons dur et je veux dire très dur. Ce conseil d’administration, le personnel et les athlètes s’assurent que nous avons ce courage et cette plate-forme stables pour que nous puissions rendre les Canadiens fiers à nouveau », a-t-il déclaré. “Le niveau de confiance est quelque chose que nous devons travailler très dur pour reconstruire. Nous tous. Le personnel. Le conseil d’administration. Les athlètes. Les sponsors. Et notre incroyable soutien des agences de financement.”

Norris a déclaré qu’il était encouragé par la quantité d’ouverture et de vulnérabilité dont ont fait preuve les athlètes qui ont accepté de s’exprimer pour essayer de faire partie de la solution.

« Dans toute cette adversité, nous avons l’occasion de jeter les bases de quelque chose dont une communauté peut être fière. J’espère que nous pourrons regarder en arrière et dire que c’était le point de basculement dont nous avions besoin pour nous débrouiller en tant que groupe. il a dit.

Il y a un sentiment des deux côtés en ce moment, les athlètes et les dirigeants, qu’ils vont dans la même direction. Les athlètes de bobsleigh et de skeleton savent qu’ils concourent dans un sport de niche qui, une fois tous les quatre ans, est mis à l’honneur aux Jeux olympiques.

Donc, faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons en dehors de cette période a laissé beaucoup de ceux qui aiment le sport avec un mauvais goût dans la bouche.

Justin Kripps a remporté une médaille d’or au volant du traîneau à quatre du Canada en 2018 et a depuis pris sa retraite comme entraîneur. (Getty Images)

Kripps est passé à l’entraîneur

C’est pourquoi le médaillé d’or olympique Justin Kripps, qui a pris sa retraite en août après 16 ans de pilotage de traîneaux canadiens, a rapidement fait la transition pour devenir entraîneur de l’équipe.

Il a joué un rôle déterminant dans la croissance du sport dans le pays grâce à ses performances constantes et sur le podium pendant si longtemps – Kripps estime également qu’il a eu de nombreuses expériences positives tout au long de sa carrière, ce qu’il souhaite maintenant offrir à la prochaine génération d’athlètes.

“Je pense que tout le monde veut aller de l’avant. J’espère que les deux parties voudront le faire. C’est l’ingrédient clé pour cela. Reconnaître ce qui s’est passé et ensuite aller de l’avant à partir d’ici”, a-t-il déclaré.

“Avec tout ce qui s’est passé cet été avec BCS, j’ai pensé qu’il était important de rester impliqué au moins un peu et de transmettre certaines connaissances que j’ai accumulées. Cela m’a attristé de voir combien d’expériences négatives il y a eu parce que ma carrière a J’y repense avec de si bons souvenirs.

“J’ai pensé que si je pouvais aider plus de gens à avoir plus de chances de vivre cette expérience, je devrais essayer d’aider un peu.”