Les cultures sont semées, les agriculteurs espèrent de la pluie – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance.

C’est le premier reportage de l’été.

Le rapport suivant couvre la période du 22 au 28 mai et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle. Aucun des agriculteurs n’a signalé de précipitations au cours de la semaine de rapport.

David Hall, Serena: Nous voilà pour une autre année à rendre compte des progrès des récoltes dans le comté de La Salle. Merci à Shaw Media de les avoir publiés, et j’espère que tout le monde appréciera leur lecture. Je cultive avec mon père et mon frère sur notre terre familiale de 166 ans au nord d’Ottawa. Nous cultivons du maïs, du soja et une récolte d’enfants qui veulent cultiver quand ils seront grands.

Beaucoup ont bien commencé à planter en avril, mais le temps froid par la suite a limité la vigueur des plantes jusqu’à la mi-mai. Localement, nous avons reçu une rondelle de ravinement qui ne faisait que 4 à 5 miles de large avant l’émergence des plantes. Revenez donc avec les planteurs pour combler les noyades et les peuplements pauvres. Nous sommes assis sur une bonne partie de l’humidité du sous-sol de cette tempête, mais ceux qui se trouvent à quelques kilomètres au nord et au sud pourraient vraiment utiliser une pluie maintenant pour faire pousser les choses.

Nous n’avons reçu aucune pluie pour la semaine du rapport. Les activités locales comprenaient la première coupe de foin, le fauchage des fossés et la finition de la plantation (et la replantation). Bonne semaine en toute sécurité !

Ken Beck, Mendota: Il semble assez bon ici compte tenu de toute la pluie que nous avons eue auparavant.

La semaine dernière, les gars terminaient de planter des haricots et du maïs et de replanter des haricots et du maïs dans les trous marécageux autour de la partie nord-ouest de l’Illinois. Tout commence à aller mieux. Nous pourrions utiliser un peu de pluie pour que tout le monde se sente mieux.

David Myer, Marseille: Bienvenue de la région du canton de Rutland dans le comté de La Salle, où se trouve mon port d’attache, où nous cultivons du maïs, du soja, du blé et du foin de luzerne. Pas de pluie à signaler et ou peut-être ai-je oublié où se trouvent mes pluviomètres. La plantation est terminée et le maïs a l’air plutôt bien même si j’ai quelques taches minces et aucune humidité à replanter. De nombreux acres de foin ont été ou sont coupés et mis en balles en espérant que les chenilles légionnaires restent à l’écart, car elles défolieront totalement une plante en quelques heures. Je suis sûr que beaucoup de haricots reposent dans un sol sec, alors je prie pour une bonne pluie. À la ferme, nous avons encore des problèmes de chaîne d’approvisionnement pour certains articles. Pas de pluie, mais les négociants en céréales de Chicago ont l’impression que nous avons une récolte exceptionnelle presque dans la poubelle, dommage qu’ils se fassent prendre si la pluie ne se matérialise pas bientôt.

Bill Gray, Tonica/Lostant : Bonjour, notre exploitation agricole est située dans la partie sud-ouest du comté de La Salle près de Tonica. Je cultive du maïs et du soja avec l’aide de ma femme Tina et de mes fils. Je suis membre du service d’incendie volontaire de Tonica depuis 34 ans et ambulancier depuis 28 ans. La semaine dernière, je n’ai pas reçu de pluie. Ce fut un autre printemps intéressant cette année, c’est le moins qu’on puisse dire. Il s’est réchauffé tôt et quelques champs de maïs ont été plantés, puis nous nous sommes refroidis et avons vu un peu de neige. Vers la fin avril, les températures étaient proches de la normale et l’humidité était bonne pour faire entrer le maïs dans le sol. Le maïs dans ma région est en hausse et semble plutôt bon, mais pourrait utiliser un peu de pluie. De nombreux champs de maïs reçoivent un herbicide de post-levée et certains ont reçu de l’ammoniac anhydre pour enrobage latéral. Le soja a été planté à différents moments ce printemps et la quantité de croissance varie de 5 pouces de hauteur à tout juste émerger. Certains champs de foin sont coupés et mis en balles dans la région. Ces champs auront besoin de pluie avant qu’il y ait une autre bonne récolte à couper. J’ai enfin eu la chance de faire planter une partie de mon jardin et il semble que je devrai mettre une clôture autour car la population de lapins a explosé. J’ai remarqué que la plupart des biches sur mes photos de trail n’ont plus leur gros ventre, ce qui signifie que des faons sont en train de naître. Félicitations à tous les récents diplômés! Bonne semaine et soyez prudents !

Ken Bernard, Grand Ridge : Bienvenue à nouveau pour une autre année d’observateurs des récoltes ! Quelques mots sur notre exploitation, je cultive avec mon fils dans la région de Grand Ridge. Nous cultivons du maïs, du soja et du foin pour nos petits bovins Hereford de race pure. Principalement, mon fils fait la plupart des travaux de bétail et ma fille aide quand elle rentre du Kansas. L’année a encore été différente, le début d’avril a été sec et chaud, ce qui a permis aux travaux de terrain de commencer avec quelques semis la deuxième semaine d’avril, puis il s’est refroidi. Toujours resté sec pendant la première semaine de mai. Tout notre maïs et nos haricots ont été semés le 6 mai. Je pense que c’est le plus tôt que nous ayons jamais planté. Maintenant, il fait très sec depuis la mi-mai. Tout le maïs et les haricots ont émergé, ce qui est toujours une bonne sensation de voir les champs verdir avec les cultures en pleine croissance. Nous avons coupé tout notre foin et l’avons mis en balles la semaine dernière. Je ne me souviens pas d’avoir jamais ramassé tout le foin en une seule fois sans risque de pluie. La récolte de foin a été un peu meilleure que l’an dernier et a été faite environ trois semaines plus tôt que l’an dernier. Je devrais également finir de panser le maïs avec de l’azote cette semaine, ce qui est beaucoup plus tôt que toute autre année. Le maïs est également pulvérisé cette semaine. C’est à peu près tout pour le premier rapport de la campagne agricole 2023.

Geoffrey Janssen, Rutland : Salutations de la partie sud du comté de La Salle, je m’appelle Geoffrey Janssen. Je cultive avec mon fils, ma femme et quelques employés saisonniers. Nous sommes une exploitation céréalière qui cultive du maïs et du soja. Cette saison, les récoltes sont entrées très tôt, sans retard de pluie. Les choses se présentent bien en ce moment, mais les sols deviennent très secs. Nous pourrions utiliser une pluie à tout moment. Aucune pluie mesurable à signaler depuis plusieurs semaines.