Les cultures entrent dans les canicules de l’été, les agriculteurs espèrent que le temps coopère – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance. Le rapport suivant couvre la période du 25 juillet au 31 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle. Ce sera la dernière de l’été.

David Hall, Serena : Notre rapport final avant la récolte est arrivé. Non pas que nous récolterons près de la semaine prochaine bien sûr, mais l’action ralentit un peu d’ici jusqu’à la récolte. Nous allons préparer l’équipement pour l’automne. Nous n’avons reçu aucune pluie mesurable pour la semaine du rapport, et cela a donné aux producteurs l’occasion de conclure les applications de fongicides sur le maïs et le soja. La pollinisation du maïs se termine sur la saison plus longue et le maïs planté plus tard, et le soja fleurit. Le soja peut produire une immense quantité de fleurs, mais beaucoup peuvent être avortées et ne produisent pas de gousses. La croissance du soja avant la floraison dépend des heures d’ensoleillement par jour. Mais le nombre final de gousses sera principalement déterminé par la température et l’humidité disponible du sous-sol. L’humidité semble adéquate pour le moment, mais toute journée chaude et venteuse s’en ira rapidement. Une autre bonne pluie en août aidera certainement à la mise en place et au remplissage des pods. Les nuits fraîches aideront le maïs à se remplir de grains.

J’ai voyagé à travers Champaign dans l’ouest de l’Indiana le long du corridor de l’Interstate 74 au cours de la semaine, et les cultures y étaient très à court d’humidité. Vous pouviez certainement dire où se trouvaient les sols les plus pauvres avec des feuilles de maïs enroulées serrées et une couleur vert maladif. Le soja n’avait pas l’air aussi mauvais. Un regard sur les cartes de la sécheresse montre que le comté de Champaign est peut-être le pire endroit de l’État en raison du manque de précipitations. Je pense que dans l’ensemble, nous verrons des rendements supérieurs à la moyenne dans le comté de La Salle et dans l’Illinois. Peut-être que cela compensera pour les gars de l’Ouest qui ont déjà perdu leur récolte à cause de la sécheresse. Les marchés semblaient devoir récupérer cette perte, mais nous avons ensuite chuté à nouveau. Apparemment, quand il pleut au CBOT à Chicago, c’est suffisant pour tout le Midwest. Des tournées de rendement auront bientôt lieu dans le Midwest, et il sera intéressant de voir ce que feront les marchés à ce moment-là.

Je n’ai pas encore beaucoup entendu parler de la tarification des intrants 2023. Il y a encore beaucoup d’incertitude sur les prix compte tenu des problèmes en Europe, en Ukraine et en Russie. Bonne récolte à tous !

Ken Beck, Mendota: Les choses vont plutôt bien ici dans la partie nord-ouest du comté. Pas grand-chose à signaler, les journées caniculaires de l’été sont là. Nous avons eu 0,7 pouce de pluie cette semaine mais nous n’avons pas besoin de beaucoup d’eau en ce moment. Si nous attrapons une pluie cette semaine et une autre en août, cela mettrait la cerise sur le gâteau.

David Myer, Marseille: Mes récoltes dans le canton de Rutland semblent bonnes, mais nous venons de passer tout l’été avec juste assez de pluie pour continuer les récoltes, mais cette semaine seulement 0,1 pouce et nous en avons vraiment besoin maintenant. La récolte de maïs est maintenant contrôlée par la météo, nous ne pouvons pas faire grand-chose d’autre que prier pour des averses plus opportunes. J’ai entendu un possible claquement vert dans certaines furies de maïs il y a quelques semaines. Le soja a également l’air bien et la plupart au stade de la reproduction, donc pulvériser des fongicides et des insecticides au bon moment maintenant. Je préparerai l’équipement pour la récolte d’automne au fur et à mesure que ce mois avance et j’espère bien que l’herbe doit encore être coupée, car cela signifie que nous avons de la pluie. Merci à toutes les personnes qui lisent nos rapports chaque semaine et merci également au Times et à NewsTribune d’avoir publié un rapport hebdomadaire sur les récoltes d’été de la ferme locale dans leur journal et en ligne. Et merci au personnel du bureau agricole du comté de La Salle pour avoir soumis nos rapports au Times et à NewsTribune.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, je n’ai reçu aucune pluie. La récolte de maïs s’annonce bonne dans ma région. Les oreilles continuent de grossir à mesure que la taille du noyau augmente. Nous ne pouvons pas faire grand-chose d’autre qu’attendre qu’il mûrisse et soit suffisamment sec pour récolter à ce stade.

La récolte de soja est capable de profiter de toutes les pluies estivales, car les gousses continuent de se remplir et les plantes forment quelques gousses supplémentaires. L’épandage aérien de fongicides se poursuit dans certains champs.

J’ai commencé à préparer l’équipement pour la récolte et je commencerai bientôt à tondre les fossés routiers pour la dernière fois cette année.

La fin de l’été est de retour. La saison des écureuils est ouverte et avant que vous ne le sachiez, la saison des colombes et des cerfs sera là. Les jours commencent à raccourcir et c’est mon dernier rapport avant la récolte. Où est parti l’été?

Bonne chute et soyez prudent.

Geoffrey Janssen, Rutland : Alors que nous nous préparons pour la récolte, la saison a de nouveau été intéressante. La météo a définitivement joué un grand rôle, comme toujours. Il semble que l’on passe d’un extrême à l’autre. Heureusement, en ce moment, les récoltes s’annoncent très bonnes dans ma région. Espérons que tout le monde pourra passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis avant la fin de l’été et le début d’une saison de récolte mouvementée. Pas de précipitations mesurables dans ma région.

Précipitations (en pouces):

David Hall 0

Ken Beck 0.7

David Myer 0.1

Bill Gris 0

Jean-Bernard 0

Geoffrey Janssen 0