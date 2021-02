Le pape François a condamné les cultes politiques de la personnalité et a déclaré que les démocraties matures doivent garantir que l’état de droit prévaut sur les intérêts politiques, dans ce qui a été largement interprété comme une condamnation du populisme.

« Le développement d’une conscience démocratique exige que l’accent mis sur les personnalités individuelles soit surmonté et que le respect de l’état de droit prévale », a déclaré lundi le chef de l’Église catholique romaine, dans un discours annuel aux ambassadeurs accrédités au Vatican.

Les démocraties matures devraient éviter les cultes de la personnalité politique, dit le pape https://t.co/Fo02hGa9us pic.twitter.com/KM8YPTxRtO – Reuters (@Reuters) 8 février 2021

«En effet, le droit est la condition préalable indispensable à l’exercice de tout pouvoir et doit être garanti par les organes directeurs responsables, quels que soient les intérêts politiques dominants», dit-il, selon Reuters.

Événements de l’année écoulée «Dans des pays ayant une longue tradition démocratique» ont montré que la démocratie exige «Un dialogue inclusif, pacifique, constructif et respectueux entre toutes les composantes de la société civile dans chaque ville et nation», il a également dit.

Les remarques du pape ont été rapidement et largement interprétées comme une condamnation de l’ancien président américain Donald Trump et du populisme en général.

Forte condamnation de la politique trumpienne de @pontifex. «Le développement d’une conscience démocratique exige que l’accent mis sur les personnalités individuelles soit surmonté et que le respect de l’état de droit prévale» #Règle de loi https://t.co/bmQHixtjg7 – Joanna Cherry QC (@joannaccherry) 8 février 2021

L’un d’eux était de Reuters lui-même, qui comprenait une ligne sur la façon dont les dernières années ont vu la montée du populisme «Aux États-Unis, en Amérique latine et dans certains pays européens.»

Cependant, le pape n’a nommé aucun nom ni n’est entré dans les détails, laissant ses propos ouverts à l’interprétation. Les populistes ne sont pas les seuls à contourner les règles et les lois pour convenir à des fins partisanes ou élever dirigeants politiques au statut de secte rivalisant avec le Vicaire du Christ sur Terre lui-même.

L’avertissement du pape François contre les cultes de la personnalité peut sembler étrange à certains car il vient de la personne que la doctrine catholique considère comme l’autorité suprême après Dieu, infaillible en matière de foi religieuse. Cependant, il n’a pas hésité à faire des déclarations politiques depuis son accession au Saint-Siège en 2013.

Au cours de l’année écoulée, le pape a également exprimé sa sympathie pour l’ouverture des frontières, dénoncé le capitalisme, approuvé les unions civiles homosexuelles, loué Black Lives Matter et défendu les causes de la justice sociale. Plus récemment, il a condamné le refus de se faire vacciner contre Covid-19 comme «déni suicidaire» – le suicide est un péché dans le catholicisme – et a critiqué ceux qui voyagent pour les vacances comme égoïstes et indifférents.

