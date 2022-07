Les cuivres et les instruments à vent émettent des particules respiratoires qui peuvent être porteuses du virus Covid-19 : étude

Tout comme tousser, éternuer, parler et chanter, jouer des instruments à vent – ​​en particulier ceux de la section des cuivres – peut propager des particules respiratoires susceptibles de véhiculer le virus Covid-19, selon une étude. Au début de la pandémie, des chercheurs de la Colorado State University se sont associés à des musiciens et à des interprètes pour essayer de quantifier les émissions de particules respiratoires provenant de diverses activités comme le chant et la musique. Ils cherchaient à donner un aperçu de la mesure dans laquelle les arts de la scène pouvaient propager Covid-19 et à éclairer les mesures de sécurité à l’avenir. Les résultats, publiés dans la revue Scientific Reports, ont montré que les cuivres produisaient en moyenne 191 % d’aérosols en plus que les bois.

Le fait d’être un homme était également associé à une augmentation de 70% des émissions dues au jeu d’instruments, probablement en raison de la taille et de la capacité des poumons, pensent les chercheurs.

Pour l’étude des instruments, ils avaient 81 interprètes bénévoles des deux sexes et d’âges variés – entre 12 et 63 ans. Les volontaires jouaient des instruments à vent, notamment le basson, la clarinette, le cor français, le hautbois, le piccolo, le saxophone, le trombone, la trompette et le tuba.

Un jeu plus fort des cuivres était associé à un nombre de particules plus élevé, mais un jeu plus fort des bois n’augmentait pas les émissions.

Les chercheurs ont également pris des mesures avec des interprètes utilisant des cloches pour tenter d’atténuer la propagation des particules, ce qui semblait fonctionner. L’utilisation de la cloche couvre la réduction des émissions des joueurs de trombone, de tuba et de trompette, avec des réductions moyennes de 53 à 73 %, mais pas pour le hautbois ou la clarinette.

Le professeur John Volckens, ingénieur en mécanique et expert en aérosols au CSU, a comparé les couvercles de cloche à des masques chirurgicaux bleus pour instruments – bons, mais pas excellents en termes de limitation de propagation.

“Les données suggèrent que les masques et les cloches réduisent de moitié à 75% les particules sortant de la bouche ou de l’instrument”, a déclaré Volckens. «Et la raison pour laquelle les masques chirurgicaux bleus ou les couvre-cloches ne fonctionnent pas mieux, c’est qu’ils ne sont tout simplement pas bien ajustés. Ces appareils n’atteignent pas le niveau de protection N95.

Il a également déclaré que “si nous pouvions fabriquer des N95 pour les instruments”, cela aiderait probablement à réduire les émissions des cuivres, mais pas des bois, car ces instruments ont trop de trous d’échappement avant la cloche.

Un instrument à sortie unique comme une trompette est plus facile à contrôler avec des mesures de protection, ont déclaré les chercheurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.