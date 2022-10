Les cuivres des Blue Jays estiment que l’équipe est dans un «état très sain» après l’effondrement des séries éliminatoires

Quelques jours seulement après qu’un effondrement épique du match 2 ait éliminé son équipe des séries éliminatoires, le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, a déclaré que les émotions de la défaite “étaient difficiles” pour toutes les personnes impliquées.

Les Blue Jays avaient des aspirations à la Série mondiale, mais ont plutôt quitté la post-saison sans enregistrer une seule victoire, tombant en deux matchs consécutifs face aux Mariners de Seattle en visite.

“Nous nous sommes assis ici il y a cinq jours et nous nous sentions très bien d’avoir fait une course en profondeur et nous étions convaincus que nous avions l’équipe pour le faire, et nous ne l’avons pas fait”, a déclaré Atkins mardi lors d’un point de presse au Rogers Centre.

“C’était donc un résultat décevant pour nous samedi.”

REGARDER | Les fans des Jays regardent vers l’avenir :

Les fans des Blue Jays se tournent vers l’avenir après la défaite d’après-saison Après une défaite dévastatrice dans le match 2 en séries éliminatoires contre les Mariners de Seattle, les fans des Blue Jays revivent le drame, pansent leurs blessures et envisagent l’avenir de l’équipe.

Après une défaite par jeu blanc lors du match 1 de vendredi, les Blue Jays ont pris une avance de 8-1 après cinq manches dans le match 2. Seattle a utilisé une paire de cadres de quatre points pour égaliser et a ajouté le feu vert au neuvième pour un superbe Victoire 10-9.

Les Mariners ont avancé pour affronter les Astros de Houston dans la série de divisions de la Ligue américaine. Les Blue Jays ont été laissés à la recherche de points positifs et se tournent vers la saison prochaine.

“Je pense que l’organisation est dans un état très sain”, a déclaré Atkins. “Je n’ai pas réfléchi à la meilleure façon de résumer toute la saison, mais je pense à l’état de l’organisation.”

La composition de l’équipe est en bonne forme avec un noyau jeune et solide et la plupart des joueurs clés sous contrat. Les Blue Jays seront probablement en mesure de dépenser pendant la saison morte si nécessaire.

Schneider a fait l’éloge

L’un des problèmes prioritaires consiste à déterminer si John Schneider verra l’étiquette provisoire supprimée de son titre de manager. Les Blue Jays, qui ont remporté 92 victoires, sont allés 46-28 après avoir remplacé Charlie Montoyo en juillet.

“Je pense qu’il sera très difficile pour nous de trouver mieux que John Schneider”, a déclaré Atkins. “Mais par respect pour l’organisation, par respect pour John Schneider, je veux du temps pour travailler avec lui sur le processus.”

La seule équipe de la grande ligue du Canada est revenue aux séries éliminatoires cette année après avoir manqué de justesse en 2021. Toronto a enregistré une fiche de 22-11 dans la séquence, mais l’incohérence – un problème qui a tourmenté l’équipe toute la saison – est revenue au moment le plus important.

Seattle est devenue la troisième équipe de l’histoire de la Major League Baseball à revenir d’un déficit de sept points pour remporter un match d’après-saison.

Atkins vise à bâtir sur des fondations

Les Blue Jays ont mis en place de solides éléments de base pour une franchise qui n’a pas atteint la série de divisions de la Ligue américaine depuis 2016.

Alek Manoah a émergé comme un as clair de la rotation de départ et Jordan Romano de Markham, en Ontario, a cimenté sa place comme plus proche. Les jeunes Vladimir Guerrero Jr. et Bo Bichette ont de nouveau affiché de bons chiffres pour aider à ancrer l’offensive de l’équipe.

Atkins a une décision à prendre sur l’agent libre en attente Ross Stripling, qui a solidifié la rotation lorsque Hyun-Jin Ryu a été perdu pour la saison.

Une autre batte gaucher, la profondeur de l’enclos des releveurs et le renforcement des plans pour la fin de la rotation de départ seront les priorités hors saison.

“Je me sens très bien à propos de la croissance de ce groupe, de la base que nous avons et je suis ravi de l’améliorer”, a déclaré Atkins.

Ce n’est pas comme ça que nous voulions que notre saison se termine, mais nous sommes tellement reconnaissants d’avoir les meilleurs fans du monde.

⁰Merci pour votre soutien continu. 2023 ne peut pas arriver assez tôt 💙 pic.twitter.com/U7mUKjaMVO —@Geais bleus

Les Blue Jays ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs éliminatoires. Toronto a remporté la Série mondiale pour la dernière fois en 1993.

Mardi également, Atkins a déclaré que le voltigeur George Springer avait subi une commotion cérébrale et une entorse à l’épaule samedi. Il a ajouté que Springer “se remettait bien” et qu’il devait être autorisé à voyager assez rapidement.

Springer a été blessé lorsqu’il est entré en collision avec Bichette alors qu’ils tentaient d’attraper un bêtisier dans le champ central peu profond. Bichette a été secoué mais est resté dans le match tandis que Springer a été emmené hors du terrain sur une voiturette de golf.

Atkins a déclaré qu’il n’y avait “rien à craindre à long terme” concernant les blessures de Springer. Springer, 33 ans, a encore quatre ans sur son contrat de six ans de 150 millions de dollars américains.