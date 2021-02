Alors que les gangs de Londres explosaient dans les années soixante, les escrocs les plus méprisables de la ville n’étaient pas des truands mais les policiers courbés qu’ils soudoyaient avec de l’argent, des pierres précieuses et des vacances.

Une armée de bobbies, de détectives et d’officiers supérieurs a pris des revers pour déposer des accusations ou déposer des preuves, mais tout s’est terminé en 1971 avec l’arrivée de A10, l’unité anti-corruption de la police métropolitaine.

Un nouveau documentaire montrera comment cette équipe de crack, maintenant connue sous le nom de Direction des normes professionnelles (DPS), a inspiré le drame à succès de l’écrivain Jed Mercurio sur BBC1, Line Of Duty.

Dans le spectacle, Adrian DunbarLe surintendant Ted Hastings, chef de la branche corruption AC-12, a déclaré: «Il n’y a qu’une chose qui m’intéresse, attraper des cuivres pliés.

Comme lui, Sir Robert Mark avait un énoncé de mission tout aussi simple avant sa nomination en tant que chef de la police du Met en 1972, où il a passé cinq ans à extirper des centaines de «pommes pourries». Il a déclaré: «Une bonne force de police est celle qui attrape plus d’escrocs qu’elle n’en emploie.»

Sir Robert, décédé en 2010 à l’âge de 93 ans, a formé A10 en s’entourant d’officiers qu’il considérait comme honnêtes et loyaux, tout comme le DS Steve Arnott (Martin Compston) et DI Kate Fleming (Vicky McClure) de Line Of Duty.

Sous son mandat, deux commandants et 50 officiers ont été poursuivis, tandis que près de 500 ont été limogés ou contraints de démissionner.

Désormais, les mesures drastiques adoptées par Sir Robert seront revisitées dans l’émission en trois parties de la BBC2 Bent Coppers: Crossing The Line Of Duty, qui devrait être diffusée ce printemps.

« Le thé du vicaire »

Cela coïncidera avec le début de la sixième série de Line Of Duty et a une narration de Philip Glenister, qui a joué le détective fictif DI Gene Hunt dans un autre drame classique de Beeb, Life On Mars.

La rédactrice en chef de la BBC, Abigail Priddle, a déclaré: «Cette série nous rappelle l’effet préjudiciable que les actions de ces officiers voyous ont eu sur la vie de leurs victimes et la réputation de la police, et la complexité de l’extirpation des ‘pommes pourries’.»

La répression de Sir Robert est intervenue après que deux scandales impliquant des escouades d’élite aient discrédité la force.

En 1969, un article de journal avait révélé de la corruption au sein de la section du Département des enquêtes criminelles (CID) du Met, un avocat de premier plan comparant cela à «attraper l’archevêque au lit avec une prostituée».

Puis en 1972 est venue une autre sensation de tabloïd, cette fois impliquant Kenneth Drury, chef de la Flying Squad ou «The Sweeney».

Il a été surpris en train de passer des vacances de luxe avec le plus grand pornographe britannique, Jimmy Humphreys, et sa femme, une ancienne strip-teaseuse appelée Rusty.

Connu comme «l’empereur du porno» et «le César de Soho», il a rempli les poches de cuivres pour avoir fermé les yeux sur ses magazines pour adultes et ses clubs de strip-tease alors illégaux.

Drury et sa femme Joan avaient été emmenés pour 58 dîners clairsemés dans les meilleurs restaurants de Londres, notamment The Ritz et The Savoy.

Le commandant de l’escouade a même défendu ses réunions sociales douteuses, en disant: «Ce n’est pas bon d’aller au goûter du vicaire et d’essayer d’obtenir des informations sur les équipes organisées de voleurs.

Humphreys a également acheté à Joan un collier coûteux, que Drury a rapidement rendu, mais uniquement parce que le cou de sa femme était trop gros. Il a donc acheté un autre cadeau à Drury, un rameur livré à Scotland Yard, avant de faire rallonger le collier et de le rendre à la femme du cuivre.

Drury était effronté à propos de la façon douteuse dont son équipe fonctionnait, se vantant une fois: «Si je disais à mes mecs d’aller sur la lune, ils le feraient. Et si, une fois là-haut, ils ne pouvaient pas trouver la lune, ils en planteraient une là-bas.

Il était l’une des pommes les plus pourries, accusant une fois trois hommes d’un meurtre qu’ils n’avaient pas commis.

Drury a plus que doublé son salaire de police de 4600 £ avec un autre 5,200 £ par an de Humphreys, qui a fait l’équivalent moderne de 2,5 millions de £ par an grâce au porno. Les deux scandales ont convaincu le gouvernement de nommer un «étranger» pour nettoyer le Met.

Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Reginald Maudling, a donc opté pour Robert Mark, né à Manchester, qui avait occupé le poste de chef de la police de Leicester avant de rejoindre le Met en tant que commissaire adjoint.

Drury était l’une de ses premières cibles. Il a été suspendu, contraint de démissionner dans un délai d’un an et finalement emprisonné pendant huit ans pour corruption, le juge déclarant qu’il constituait «une menace sérieuse pour la loi et l’ordre».

En découvrant à quel point les problèmes étaient profondément enracinés au Met, Sir Robert l’a décrit comme «l’organisation la plus corrompue de Londres».

Il a également déclaré qu’il serait «profondément irrité par les personnes mêmes dont j’aurais besoin pour réussir mon travail et que je n’avais aucun doute que certains d’entre eux prêteraient tous leurs efforts pour assurer le contraire».

Une autre bombe était que le chef de la brigade des publications obscènes – surnommé le «Dirty Squad» – était également un cuivre tordu.

«Wicked» Bill Moody a fait l’objet d’une enquête et il a été découvert qu’il avait pris une bonde pour faire abandonner une accusation contre le gérant d’un magasin, qui s’élevait à l’équivalent moderne de 350 000 £.

Son associé, le commandant Wally Virgo, était pire. Au fil des ans, le patron de neuf des équipes d’élite du CID de Londres a empoché l’équivalent de 1,5 million de livres sterling de pots-de-vin de la part de criminels.

Ils ont reçu un traitement spécial sans fin de la part des chefs de police. Pour maintenir les apparences, ils informeraient leurs pots-de-vin si l’Obscene Publications Squad était sur le point de faire une descente dans leurs sex-shops afin de pouvoir supprimer les publications douteuses et «les faire ressembler à WHSmith».

Virgo et Moody ont tous deux été emprisonnés pendant 12 ans lorsqu’il a été révélé qu’ils faisaient partie d’un groupe de cuivrés qui acceptaient des pots-de-vin depuis les années 50.

Mais les gangsters prétendent que chaque rang du Met pourrait être «plié» pour le juste prix ou pour une faveur douteuse pour booster leur carrière.

Le tristement célèbre mafieux londonien Charlie Richardson, qui a été emprisonné pendant 25 ans pour fraude et extorsion, a déclaré: «Le racket de protection le plus lucratif, le plus puissant et le plus étendu qui ait jamais existé était administré par la police métropolitaine.

«C’était une sorte de taxation du crime. . . parfois, nous payions des gens pour être «trouvés» en train de commettre de petits crimes afin que notre sympathique racketteur de la protection locale en bleu puisse avoir quelqu’un à arrêter et avoir l’air d’avoir été occupé.

Les dominos ont continué à tomber sous Sir Robert, qui a été fait chevalier moins d’un an après avoir pris le poste le plus élevé.

En 1972, trois membres corrompus de la brigade antidrogue ont été renvoyés, avec le juge, le juge Melford Stevenson, résumant l’humeur nationale.

‘Rendez-les jeunes’

Il a déclaré: «Vous avez empoisonné les puits de la justice pénale et vous y êtes délibérément mis. Ce qui est tout aussi mauvais, c’est que vous avez trahi vos camarades de la police métropolitaine, qui jouit du respect du monde civilisé – ce qu’il en reste. Ce que vous avez fait, c’est de fournir du matériel aux escrocs, aux manivelles et aux bienfaiteurs, qui s’unissent pour attaquer la police chaque fois que l’occasion se présente.

Après qu’A10 ait commencé à découvrir la vérité, les pots-de-vin ont cessé de fonctionner.

Le vice-roi Bernie Silver et quatre de ses voyous ont été accusés de vivre de revenus immoraux en 1973.

Ainsi, le chef du crime, qui était des amis proches de Moody, a essayé de donner l’équivalent moderne de 1 million de livres sterling à la Serious Crime Squad pour le faire sortir. Cela a lamentablement échoué.

En tant que chef du Syndicat – un gang de prostitution, de pornographie et de racket notoire dans l’East End – Silver avait enseigné à Humphreys l’importance de la corruption policière.

Il a conseillé de «les obtenir quand ils sont jeunes» pour garder la loyauté des bobbies ordinaires à mesure qu’ils gravissaient les échelons.

Ils avaient une échelle mobile pour les paiements, 5 £ pour un gendarme, 10 £ pour un sergent et jusqu’à 2 000 £ par mois pour les officiers supérieurs. Un registre de leurs gains a été retrouvé chez Humphreys lors d’un raid.

En 1974, il a été emprisonné pendant huit ans pour la tentative de meurtre de l’ex-amant de sa femme Peter Garfath.

Mais il a été gracié en échange d’avoir fourni plus de preuves contre les cuivres qu’il avait autrefois soudoyés et protégés.

Cela et les enquêtes ultérieures ont conduit à la retraite forcée de centaines d’officiers et à des procès pour corruption dans les années 70.

Gilbert Kelland, alors commissaire adjoint du Met, a déclaré plus tard que la police voyou avait été délibérément présentée comme un exemple ferme.

Il a déclaré: «Nous étions fermement convaincus que, pour le bénéfice éventuel de la force, le corbeau de la corruption devait être cloué à la porte de la grange. Malgré ses incroyables réalisations dans la capture de cuivres pliés, Sir Robert a démissionné en 1977 après une brouille avec le ministre de l’Intérieur, Roy Jenkins, à propos de la mise en place d’un organisme indépendant de traitement des plaintes contre la police.

Sir Robert craignait de voir les autorités politiques s’immiscer dans les enquêtes efficaces et, après l’adoption de la loi de 1976 sur la police, il a pris sa retraite. Alors qu’il n’était plus à la barre, l’unité a été qualifiée de «fiasco» et a finalement été divisée en nouveaux départements.

Mais tout le monde a convenu que Sir Robert avait atteint son objectif d’éliminer le plus corrompu de tous les cuivres courbés et avait inspiré une génération de chefs de police – sans parler d’un ou deux grands écrivains de télévision.

Bent Coppers: Crossing The Line Of Duty est sur BBC2 ce printemps

