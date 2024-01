Les cuisses en forme de tonnerre sont le signe d’une bonne santé – voici comment garder les vôtres super fortes

Le principal point à retenir de l’étude japonaise est que les patients victimes d’une crise cardiaque sont 41 % moins susceptibles de développer une maladie cardiaque s’ils ont le haut des jambes forts. Les chercheurs ont mesuré la force des muscles quadriceps de 1 000 patients en convalescence sur une période de quatre ans et ont constaté que, pour chaque augmentation de 5 pour cent de la force, le risque associé d’insuffisance cardiaque diminuait de 11 pour cent. On pense que cela est dû aux muscles forts des jambes qui libèrent des protéines bénéfiques qui aident le cœur à se réparer après un traumatisme.

Bien sûr, il serait préférable de ne pas avoir de crise cardiaque en premier lieu – et il existe également de nombreuses preuves bien documentées montrant que porter du poids sur la moitié inférieure du corps, plutôt que sur les zones plus proches du cœur, peut aider à prévenir. des problèmes cardio-vasculaires effrayants, avec une tension artérielle plus élevée plus probable chez les personnes en surpoids et obèses qui portent plus de poids sur leur ventre que sur leur moitié inférieure.

Mais même si l’adoption d’un mode de vie sain, en particulier à mesure que nous vieillissons, peut évidemment minimiser les risques de problèmes cardiaques en général, il est difficile pour quiconque de contrôler où son corps stocke les graisses et supporte le poids. Nous ne pouvons peut-être pas faire grand-chose contre les facteurs génétiques qui définissent la forme de notre corps, mais il est bon de savoir que travailler sur la force des jambes peut compenser certaines des choses plus difficiles à contrôler.

“Des cuisses fortes sont si importantes”

L’entraîneur physique Hannah Verdier travaille souvent avec des clients d’âge moyen qui cherchent à augmenter la force du bas de leur corps pour protéger leur santé à mesure qu’ils vieillissent. « Même si vous ne pouvez pas vraiment modifier la forme de votre corps, vous pouvez renforcer vos cuisses. Des cuisses solides sont très importantes à mesure que vous vieillissez : vous voulez éviter toute douleur et elles sont essentielles à la stabilité. Il s’agit avant tout de prévenir les chutes et si vous avez des jambes et un tronc solides, ainsi qu’un bon équilibre – entraînez-vous à vous tenir debout sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents ou faites la vaisselle – c’est un excellent investissement à mesure que vous vieillissez.

Hannah recommande des squats simples avec le poids du corps comme moyen efficace et accessible de commencer à renforcer vos jambes. «Il s’agit d’un mouvement composé, ce qui signifie qu’ils utilisent plusieurs muscles – l’équivalent d’un exercice d’un bon rapport qualité-prix», dit-elle. « Concentrez-vous sur votre technique et vous pourrez ajouter des poids plus tard lorsque vous serez plus confiant. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, engagez vos fessiers (pressez un œuf imaginaire entre vos fesses) et descendez en position accroupie. Vous devriez toujours pouvoir voir vos orteils. Gardez le poids sur vos talons et remettez-vous en position debout, en n’oubliant pas de serrer vos fessiers. Même si vous ne pouvez pas vous accroupir sur une chaise imaginaire, travaillez dans le cadre de votre amplitude de mouvement et développez-la.