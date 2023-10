Les cuissardes à la mode sont à 39 % de réduction pour Prime Day – Hollywood Life

Ces bottes ont un talon de 2 pouces pour vous donner un peu de hauteur sans vous blesser les pieds ni rendre la marche difficile. Elles sont si confortables avec le caoutchouc TPR à l’extérieur et une conception antidérapante et des lacets. Que vous alliez à un rendez-vous ou à un verre entre amis, à une soirée chic ou même au travail, vous pouvez les porter n’importe quel jour ou à tout moment et vous aurez un look absolument fabuleux. Les bottes sont douces au toucher et légèrement extensibles pour que vos jambes ne se sentent jamais serrées. L’intérieur est même confortable, doublé de fausse fourrure pour garder vos pieds au chaud et d’une semelle intérieure en latex qui offre amorti et soutien.

Nous ne sommes pas les seuls à aimer ces chaussures : il y a plus de 8 000 avis sur Amazon ! «Ils ont l’air incroyables. Je vais certainement les obtenir dans des couleurs supplémentaires. Elles ont fière allure avec de jolies robes d’automne », a partagé un client. « JE SUIS AMOUREUX! Cela me fait me sentir incroyable. Excellent produit, les mesures étaient parfaites », a déclaré un autre critique.