Les cuisiniers mexicains créent un record du monde en préparant un sandwich torta de 74 mètres de long en 3 minutes

La cuisine mexicaine est connue pour ses plats savoureux comme les tacos, les quesadillas, les burrito, etc. Récemment, un groupe de cuisiniers s’est réuni dans la capitale du Mexique pour assembler le plus grand sandwich torta. Dans une vidéo partagée par l’agence de presse Reuters, on voit un grand rassemblement de cuisiniers de différents restaurants assembler le sandwich unique au pays. Cet exploit a été réalisé lors de la 17e foire annuelle de la torta à Mexico, où un sandwich de 74 mètres ou 242,7 pieds de long a été fabriqué. Selon le rapport, le sandwich massif a été assemblé à une vitesse record de deux minutes et neuf secondes. Chaque section de torta est venue avec sa propre saveur distincte. Comme il s’agit d’un sandwich, les restaurants ont utilisé leurs propres recettes spéciales et ont créé la torta avec des ingrédients comprenant une sélection de viandes et de légumes. Certaines sections de torta étaient même accompagnées de sauces spéciales. Une fois la tourte terminée, les participants à l’événement ont eu l’occasion de goûter les sandwichs.

Assemblé à une vitesse record d’un peu plus de 2 minutes, ce sandwich “torta” a battu un autre record du monde également pour le plus long jamais créé à 242,7 pieds lors de la 17e foire annuelle de Torta à Mexico. pic.twitter.com/LFLHjNTxDj – Reuters (@Reuters) 4 août 2022

Selon Inside Edition, de tels événements aident les restaurateurs à promouvoir leurs produits et à développer leur activité. Depuis la pandémie, le secteur de la restauration a subi de graves pertes dans le monde entier, cependant, de tels événements peuvent contribuer à ramener les clients.

Commentant la vidéo, un utilisateur a écrit sur YouTube : “Cette torta a l’air super bonne ! Maintenant, je dois définitivement m’en faire un.

Un autre utilisateur qui a été clairement impressionné par le délicieux sandwich a commenté: “Oh mon Dieu, regarde comme c’est beau et je suis presque sûr que c’était vraiment délicieux.”

“J’adore vraiment quand les gens interdisent ensemble pour des activités familiales amusantes et propres tout en faisant la promotion de leur entreprise. J’adorerais y aller », a lu un autre commentaire.

La vidéo a même laissé quelques utilisateurs désireux d’une dose de remplissage de torta. Un utilisateur a écrit: “Mec maintenant, j’ai envie d’une torta. Il faudrait peut-être en faire un après le travail aujourd’hui lol.

