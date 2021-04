Bengaluru: La journée de Mme Neetu Pankaj commence dès 3h30 du matin. Elle commence par préparer des repas pour environ 18 à 20 ménages, y compris sa propre famille. Non, elle ne travaille pas dans le secteur de la restauration, mais prépare des plats sains cuisinés à la maison pour les personnes séropositives à Covid qui sont en quarantaine à domicile. Elle s’est fixé comme objectif de terminer la préparation du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner pour environ 60 personnes d’ici 9 h. Une fois terminé, elle les emballe tous et les envoie sur Swiggy, Dunzo ou tout autre moyen que les patients préfèrent.

Après avoir fermé sa cuisine pour la journée, elle commence à coordonner les hôpitaux, les lits, les bouteilles d’oxygène et tout ce pour quoi les gens l’appellent frénétiquement. Son numéro est partout sur les réseaux sociaux et au moment où elle termine un appel, elle aurait une douzaine d’appels manqués en attente d’être assistés.

Mme Pankaj dirige un réseau préscolaire, CDC Kids, qui est maintenant fermé en raison de la pandémie et elle fait le meilleur usage de son temps en aidant ceux qui en ont besoin. Elle cuisine toute seule des plats végétariens simples. Elle n’a pas d’aide à la maison, mais son mari l’aide beaucoup avec son nouveau but trouvé pendant ces moments difficiles. Ses filles, 13 et 6 ans, aident également à emballer les plats cuisinés.

«En général, je n’aime pas beaucoup cuisiner. Mais ce sont des moments où je ne pense même pas à toutes ces choses. Il y a des gens qui mendient quelque chose de cuisiné à la maison. Ils disent que même un khichdi ou un Pongal leur suffira. Quand une personne est positive à Covid et enfermée dans sa propre maison, faible et tendue, tout ce qu’elle peut espérer, c’est avoir de la bonne nourriture trois fois par jour et j’essaie de lui rendre cela possible », explique Mme Pankaj.

Elle a commencé cela il y a environ 2 semaines et s’occupe de foyers où des familles entières de deux à cinq personnes ont été testées positives ensemble.

«Il y a quelques maisons où une seule personne habite, je leur envoie aussi de la nourriture. Peu de gens préfèrent la nourriture des restaurants. Les plats cuisinés à la maison ne sont pas seulement nutritifs, ils procurent du confort », ajoute-t-elle.

De nombreux patients sont incapables de bien parler en raison de la fatigue. Elle parvient à se coordonner avec eux pour l’envoi de la nourriture emballée. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont tous les trois envoyés ensemble afin que les gens puissent manger tout ce qu’ils souhaitent à tout moment. Les patients devront dépenser uniquement pour transporter leur nourriture vers eux. De plus, il y a des gens dont les maisons sont loin de chez elle qui dépensent environ Rs 500 par livraison. Ils disent que cela en vaut toujours la peine, car ils reçoivent trois repas sains cuisinés à la maison ensemble.

Un autre groupe, Mission Chai, fournit également des repas maison gratuits aux patients positifs mis en quarantaine à domicile. Ils travaillent dans leurs propres cuisines et ont divisé les patients entre eux en fonction de la partie de Bengaluru qui leur convient. Rakesh Nayyar, ingénieur adjoint à l’ISRO qui est un membre actif de Mission Chai, fournit de la nourriture gratuite pour assurer des quarantaines positives. «C’était l’idée de ma femme Seema Nayyar de partir de notre cuisine. L’année dernière, à travers Mission Chai, nous avons distribué des milliers de paquets de nourriture chaque jour dans les hôpitaux et les autoroutes pendant plus de deux mois. Cette fois-ci, la situation est très différente. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés chez eux à cause de Covid et tout ce dont ils ont envie, c’est de la nourriture faite maison », explique M. Nayyar qui fournit environ 200 repas par jour dans la région de Old Airport-Indiranagar.

D’autres membres de l’équipe de Mission Chai font des choses similaires depuis leur place. La cuisine du Nayyar est ouverte de 7 h à 19 h et les amis ainsi que les parents viennent souvent chercher de l’aide. Ils cuisinent le roti, le dal, le riz et le sabzi et les emballent dans des sachets jetables. Peu de patients prennent les dispositions nécessaires pour récupérer les repas via Dunzo et d’autres installations en ligne, mais pour quelques autres qui ne peuvent pas le faire, M. Nayyar organise lui-même la livraison. Il avait même pris un congé d’une semaine pour monter l’initiative et faire en sorte que tout soit en ordre, de la cuisine à la distribution. Il prévoit de se remettre au travail dans quelques jours.

Il y a plusieurs de ces bons samaritains à Bengaluru qui travaillent de manière indépendante et en groupe et se sont mis en quatre pour aider les étrangers. Beaucoup ont commencé par aider leurs amis et leur famille, mais ont par la suite réalisé l’ampleur des besoins. À une époque où tout le monde a peur de sortir de chez eux, ces Samaritains travaillent sans relâche avec le sourire aux lèvres.

