Les cuisinières à gaz présentent-elles des risques pour la santé ? Ce qu’il faut savoir et comment les atténuer

Lorsque vous utilisez une cuisinière à gaz, celle-ci émet des gaz toxiques appelés oxydes d’azote, dont le dioxyde d’azote, un irritant respiratoire censé déclencher l’asthme (les voitures, bateaux et autres machines libèrent également ces gaz). Une étude publiée l’année dernière a révélé que les familles qui utilisent des cuisinières à gaz dans des maisons mal ventilées ou sans hotte de cuisine peuvent dépasser la norme nationale d’exposition horaire en toute sécurité aux oxydes d’azote en quelques minutes seulement ; il n’y a pas de normes convenues pour les oxydes d’azote dans l’air intérieur. Les taux d’émission d’oxyde d’azote étaient directement proportionnels à la quantité de gaz brûlée par le poêle, a déclaré Eric Lebel, scientifique principal à PSE Healthy Energy, un institut de recherche scientifique et politique à but non lucratif axé sur l’énergie et l’environnement, et l’auteur principal. sur l’étude.

Mme Seals a co-écrit un article publié en décembre qui a révélé que les poêles à gaz pourraient être liés à près de 13 % des cas d’asthme chez les enfants aux États-Unis. Des recherches antérieures montrent que les poêles à gaz entraînent également des symptômes d’asthme plus exacerbés, a-t-elle déclaré. .

Il y a plus de données sur la façon dont les cuisinières à gaz affectent les enfants que sur la façon dont elles affectent les adultes, mais Mme Seals a déclaré que les résultats suggèrent que les adultes souffrant d’asthme peuvent également être susceptibles d’aggraver leurs symptômes. Les enfants et les adultes souffrant de maladies respiratoires chroniques sont les plus à risque d’effets négatifs sur la santé liés aux cuisinières à gaz, a ajouté le Dr William Checkley, professeur agrégé de médecine à Johns Hopkins Medicine.

En plus de l’asthme, il existe d’autres dangers pour la santé associés aux cuisinières à gaz : les chercheurs qui ont recueilli 234 échantillons de gaz naturel non brûlé dans 69 maisons autour de Boston ont trouvé 21 polluants toxiques dans le gaz, dont le benzène, un cancérogène connu, a déclaré le Dr Bernstein, qui participé à l’étude.

Les experts disent que la personne moyenne devrait faire preuve de prudence avec les cuisinières à gaz, mais ces résultats ne signifient pas nécessairement que vous tomberez malade. “Ce n’est pas parce que vous avez une cuisinière à gaz que vous êtes assuré de développer de l’asthme ou un cancer”, a déclaré le Dr Lebel. Certaines personnes peuvent envisager de passer d’une cuisinière à gaz à, par exemple, une cuisinière à induction lorsqu’elles sont à la recherche d’un nouvel appareil. Pour ceux qui ont actuellement une cuisinière à gaz, il existe quelques moyens simples d’atténuer les risques potentiels pour la santé.