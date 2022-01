Les cuisinières à gaz libèrent du méthane et polluent l’air dans la maison

Lorsque nous allumons une cuisinière à gaz, nous libérons un puissant polluant climatique dans les cuisines et au-delà. Mais une nouvelle étude a révélé que cela ne se produit pas seulement lorsque le poêle est allumé. Même lorsqu’il est éteint, un réchaud à gaz typique enverra du méthane dans l’atmosphère.

La nouvelle étude évaluée par des pairs, publiée dans la revue Sciences et technologie de l’environnement, aide à répondre à une question particulière qui taraude les scientifiques depuis des années. Le puzzle a pris en compte toutes les sources de méthane alors que les concentrations dans l’atmosphère ont atteint des niveaux records. Ils savent que l’industrie du gaz naturel, et plus particulièrement les fuites de ses pipelines, est le plus gros contributeur (le gaz naturel est principalement du méthane). D’autres sources bien documentées sont le bétail et les décharges.

Mais il y avait un mystère en ce qui concerne les environnements urbains : dans une étude à Boston, les chercheurs ont noté que les fuites de pipelines ne pouvaient pas expliquer les niveaux élevés d’émissions de méthane qu’ils ont détectés. Il devait y avoir d’autres fuites, très probablement des appareils à gaz à l’intérieur des maisons.

Alors le scientifique de Stanford, Robert Jackson, l’un des co-auteurs de l’étude, a entrepris de retrouver ce méthane manquant à l’intérieur des maisons et des bâtiments. Et il a été surpris de ce que son équipe a trouvé.

Fondamentalement, tous les poêles « fuient un peu quand ils brûlent », a déclaré Jackson. « Et ils fuient tous un peu lorsque vous les allumez et les éteignez, car il y a un certain temps avant que la flamme ne se déclenche. Le plus surprenant était que près des trois quarts du méthane que nous avons trouvé émis par les poêles provenait de l’époque où ils n’étaient pas je ne cours pas.

En d’autres termes, la cuisinière à gaz, une caractéristique de 40 millions de foyers américains, émet probablement toujours un gaz à effet de serre. Les cuisinières à gaz sont encore une source relativement faible de méthane par rapport aux pipelines et aux raffineries, et elles ne sont même pas les plus gros appareils gourmands en gaz dans les bâtiments – les fournaises à gaz et les chauffe-eau consomment beaucoup plus de carburant de jour comme de nuit. Mais les émissions de méthane des poêles sont à peu près équivalentes au dioxyde de carbone émis par un demi-million de voitures à essence en un an, ont découvert les chercheurs.

Le méthane contribue également à l’ozone troposphérique qui nuit à la santé humaine. À l’intérieur de la maison, le niveau de méthane est suffisamment bas pour que les chercheurs ne considèrent pas les fuites comme une menace pour la santé. Le plus gros problème de santé est lorsque le gaz est allumé, car cela produit du dioxyde d’azote comme sous-produit. (L’étude de Stanford n’a pas mesuré d’autres polluants associés aux cuisinières à gaz, comme le formaldéhyde, les particules et le monoxyde de carbone.)

L’étude de Stanford rejoint un corpus de travaux restreint mais croissant montrant comment les appareils à gaz dans les bâtiments libèrent plus de pollution climatique et atmosphérique qu’on ne le pensait auparavant.

« Il s’agit d’une étude vraiment importante », a déclaré Maryann Sargent, une chercheuse de Harvard non affiliée à l’étude qui a publié des recherches sur les lectures de méthane dans les villes. « [It] est une pièce qui dit que ces poêles sont en fait un émetteur assez important. Il comble ce vide d’émissions inconnues.

Les nouvelles données n’aident pas seulement les scientifiques à mieux comprendre l’impact des cuisinières à gaz sur le changement climatique. Cela renforce les arguments des défenseurs du climat selon lesquels le système de gaz naturel est trop perméable pour continuer. Cela pourrait même accélérer la transition de la dépendance au gaz dans les villes.

La cuisinière à gaz est responsable du méthane, du dioxyde de carbone et des oxydes d’azote dans la cuisine

Pour comprendre ce qui se passait dans la cuisine américaine typique, les scientifiques de Stanford savaient qu’ils devraient se rendre chez les gens pour tester une variété de modèles de poêles afin de se rapprocher le plus possible des conditions réelles. Ils ont fini par collecter des mesures dans 53 maisons, locations et Airbnbs californiens (en raison des précautions de Covid-19), en utilisant des instruments qui mesurent les longueurs d’onde de la lumière pour déterminer les concentrations de gaz.

Après avoir installé de grandes cloisons en plastique entre les cuisines et les autres pièces (pour bloquer d’autres sources potentielles de fuites), ils ont entrepris de mesurer trois polluants majeurs provenant des cuisinières à gaz et parfois des fours lorsque les appareils étaient éteints, allumés et éteints.

Le principal polluant recherché par les scientifiques était le méthane, car c’est principalement ce qu’il y a dans le gaz naturel. Le méthane a le pouvoir de réchauffer le climat plus de 80 fois en quelques décennies par rapport au dioxyde de carbone, et c’est le deuxième contributeur au changement climatique. Le poêle émet le plus de méthane avec la bouffée de gaz lorsqu’il s’allume pour la première fois, puis à nouveau lorsqu’il s’éteint. Dans l’ensemble, ils ont constaté que jusqu’à 1,3 % du gaz utilisé par les poêles fuit.

En plus du méthane, les scientifiques ont également examiné comment les cuisinières à gaz, lorsqu’elles sont allumées, libèrent du dioxyde de carbone, le plus grand contributeur au réchauffement également.

Le troisième polluant qu’ils ont examiné ne contribue pas au changement climatique, mais il peut nuire à la santé humaine. Les oxydes d’azote sont produits en tant que sous-produit de la combustion du méthane et augmentent les risques de problèmes cardiovasculaires et de maladies respiratoires lorsqu’ils sont inhalés.

L’étude a révélé que plus le brûleur est gros, plus les émissions d’oxyde d’azote sont importantes. Mais dans une petite cuisine, il n’a fallu que quelques minutes d’utilisation pour que les cuisinières (sans hotte) génèrent des niveaux supérieurs aux normes sanitaires nationales. (Une étude distincte a révélé que les enfants dans les foyers avec des cuisinières à gaz sont 42 % plus susceptibles d’avoir de l’asthme que les enfants dont les familles utilisent des cuisinières électriques en raison des niveaux relativement élevés de dioxyde d’azote.)

Même lorsque le brûleur est éteint, il émet un petit niveau de méthane que les scientifiques ont appelé « émissions à l’état d’équilibre ». Jackson m’a dit qu’il soupçonnait que ces émissions à l’état d’équilibre provenaient de connexions mal ajustées et de tuyaux qui fuyaient alimentant le poêle, bien que l’étude n’ait pas cherché la source exacte. Les scientifiques n’ont pas trouvé de corrélation entre les fuites de méthane et l’âge du poêle ou du modèle. Et puisque la plupart des gens n’utilisent leur poêle qu’une heure ou moins par jour, ce lent filet de pollution lorsque le poêle est éteint finit par s’ajouter à la majeure partie du méthane qui s’échappe de la cuisine.

Mais trouver ces fuites n’est pas si facile. Multiplié par 40 millions de cuisines qui fonctionnent au gaz aux États-Unis, le co-auteur de l’étude, Jackson, a déclaré : « c’est beaucoup de méthane. C’est beaucoup de gaz naturel atteignant notre air. Et beaucoup d’oxydes d’azote pénètrent dans nos maisons pour les personnes souffrant d’asthme et de problèmes de santé.

Les chercheurs de Stanford viennent d’examiner 53 maisons. Pour déterminer quel était l’impact à l’échelle nationale, ils ont extrapolé en utilisant des données d’enquêtes nationales sur la façon dont les Américains cuisinent généralement.

Les mesures des poêles à elles seules suggèrent que l’Agence de protection de l’environnement sous-estime considérablement la pollution climatique provenant de toutes les résidences, sans parler des fuites probables provenant d’autres appareils à gaz comme les fournaises, les cheminées et les chauffe-eau.

Les villes commencent à bouger pour éliminer progressivement les cuisinières à gaz. Et l’industrie du gaz riposte.

Nous n’avons pas à réparer tous les poêles qui fuient pour éliminer cette source d’émissions, car il existe déjà une meilleure solution : remplacer ces poêles par des poêles fonctionnant à l’électricité. Le meilleur concurrent pour remplacer la cuisinière à gaz est la cuisinière à induction, qui utilise un champ magnétique pour chauffer les casseroles.

Mais cette transition vers la cuisson électrique ne se fera pas sans la politique de la ville, de l’État et même du gouvernement fédéral.

Les conseils municipaux ont commencé à envisager d’éliminer progressivement le gaz dans les nouveaux bâtiments à travers le pays. En décembre 2021, New York est devenue la plus grande ville à n’avoir pas encore commencé à se passer du gaz, interdisant les raccordements au gaz dans la construction d’ici la fin de 2023. Désormais, certains États, dont New York et la Californie, envisagent des mesures similaires. Ces politiques ne traitent pas encore de la manière de s’éloigner de l’infrastructure gazière existante du pays, un sujet beaucoup plus épineux qui traite de la rénovation et de la rénovation des maisons.

Bien que l’industrie du gaz fasse l’objet d’un examen plus approfondi de toutes ses opérations, le réchaud est un élément important de sa stratégie visant à repousser l’action climatique de la ville. L’industrie compte sur un flux constant de nouveaux clients pour les décennies à venir, et le dévouement des Américains au poêle est son meilleur espoir pour verrouiller de nouvelles infrastructures de gaz. Dans le passé, j’ai rendu compte de la bataille de l’industrie pour bloquer les efforts de la ville interdisant les branchements au gaz. Dans un cas, l’industrie a embauché des influenceurs des médias sociaux pour vanter les avantages de la cuisson au gaz. Dans d’autres cas, les groupes de pression du gaz ont travaillé pour faire adopter des lois d’État qui empêchent les villes de modifier leurs codes de construction pour décourager le gaz.

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que les fuites de méthane nouvellement identifiées provenant des poêles sont un facteur important du changement climatique. L’ingénieur de l’Université de l’Illinois, Zachary Merrin, qui n’était pas affilié à l’étude de Stanford, a noté que ces émissions sont globalement relativement faibles. Merrin a déclaré que l’étude avait donné des résultats similaires à ses propres recherches, qui portaient sur un poêle pendant qu’il fonctionnait, et non lorsqu’il était éteint. « C’est très rassurant quant à la précision des mesures », a-t-il déclaré par e-mail. Mais, a-t-il ajouté, « à mon avis, ces émissions sont finalement faibles et il serait difficile de les résoudre ».

Merrin a souligné que certaines fuites relativement plus importantes proviennent d’un petit nombre de poêles qu’ils mesurent : l’étude de Stanford a révélé que moins de 10 % des sites représentaient près de la moitié des fuites, et celles-ci pourraient être facilement traitées, a-t-il déclaré.

« Les poêles résonnent avec les gens », a déclaré Jackson de Stanford. « C’est le seul combustible fossile que nous utilisons là où vous vous tenez juste au-dessus de la flamme en respirant tout ce que les poêles émettent de leur flamme et des pipelines. » L’avantage de la cuisson électrique ou à induction est double : « Non seulement elle réduit les gaz à effet de serre, mais elle rend l’air intérieur plus sûr à respirer.