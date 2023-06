Les cuisinières à gaz émettent des niveaux de benzène supérieurs à la fumée secondaire, selon une étude américaine

L’utilisation d’une cuisinière à gaz peut augmenter les concentrations intérieures de benzène, un produit chimique lié au cancer, au-dessus de ce que l’on trouve dans le tabagisme passif ou même au-delà des niveaux trouvés à côté des installations pétrolières et gazières, selon une nouvelle étude.

La recherche, qui a mesuré les niveaux de benzène dans 87 maisons en Californie et au Colorado, a révélé que les cuisinières à gaz et au propane émettaient fréquemment du benzène à des taux bien supérieurs aux normes de santé établies par l’Organisation mondiale de la santé et l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

Laisser une seule plaque de cuisson à gaz allumée pendant 45 minutes a augmenté les niveaux de benzène au-dessus de ceux trouvés dans le tabagisme passif, ou à la limite des usines de pétrole et de gaz, avec des émissions 10 à 25 fois plus élevées que celles des poêles à serpentin électrique. Même les plaques de cuisson à faible combustion ou les fours à gaz émettent des niveaux importants de benzène. Les cuisinières à induction n’émettent aucun benzène, ont découvert les chercheurs.

Le étude évaluée par des pairs, dirigé par des scientifiques de l’Université de Stanford, est le premier à utiliser de nouveaux moniteurs pour mesurer efficacement le benzène à l’intérieur. Même de faibles doses de benzène en suspension dans l’air augmentent le risque de divers cancers, y compris les lymphomes et la leucémie, en endommageant la moelle osseuse des personnes. Des niveaux élevés de benzène peuvent persister pendant six heures dans une maison ou un appartement après l’extinction d’une cuisinière à gaz.

« J’ai du mal à penser à une cause chimique de leucémie plus puissante que le benzène », a déclaré Jan Kirsch, un oncologue basé en Californie, qui a déclaré que les gens avaient chez eux une cause « très puissante » de cancers des cellules sanguines.

« Des personnes sont mortes, sans aucun doute, d’une exposition au benzène dans leurs maisons et à moins que ce problème ne soit amélioré, les gens continueront de le faire », a déclaré Kirsch. « L’idée n’est pas de semer la panique, mais il y a des risques et nous voulons les réduire. Il est important que ce message soit transmis au public, afin que nous puissions le comprendre et agir en conséquence.

Plus qu’un tiers des ménages aux États-Unis utilisent des cuisinières à gaz, bien que beaucoup manquent d’une ventilation adéquate pour aider à réduire les niveaux dangereux de benzène, ont déclaré les chercheurs. Les hottes de cuisine, même lorsqu’elles sont utilisées, font souvent simplement circuler l’air autour d’une habitation plutôt que d’expulser les produits chimiques nocifs.

Il en résulte des dangers dans l’air intérieur qui rivalisent souvent, voire dépassent, le type de pollution de l’air extérieur qui a été réduite grâce à la réglementation sur la qualité de l’air au cours des 50 dernières années.

Les cuisinières à gaz « sont les seuls appareils à combustible fossile courants pour évacuer la pollution à l’intérieur », a déclaré Rob Jackson, un scientifique de Stanford qui a aidé à diriger la nouvelle recherche. « Nous ne nous tiendrons jamais volontairement au-dessus du tuyau d’échappement d’une voiture, respirant sa pollution, mais nous nous tenons volontiers au-dessus de nos poêles, respirant la pollution qu’ils émettent », a-t-il ajouté.

Des décennies de recherches antérieures ont mis en évidence les dangers posés par un ragoût de différentes émissions, y compris le monoxyde de carbone et le formaldéhyde, qui proviennent de la combustion de gaz à l’intérieur. Une étude du début de cette année a révélé que les cuisinières à gaz sont responsables de plus de 12 % de tous les cas d’asthme chez les enfants aux États-Unis, et des recherches distinctes ont découvert qu’une série de différents polluants sont expulsés des cuisinières à gazmême après leur extinction.

L’administration de Joe Biden a tenté de formuler des normes d’efficacité pour les nouveaux poêles afin de réduire cette pollution, avec environ la moitié de tous les réchauds actuellement vendus sont susceptibles de ne pas respecter les mesures de protection proposées. Plusieurs États, comme New York, ont également décidé d’éliminer progressivement les appareils à gaz dans les nouveaux bâtiments.

Cela a provoqué une réaction politique furieuse, cependant, avec Ron DeSantis, l’espoir présidentiel républicain, cherchant à empêcher toute sorte d’interdiction des cuisinières à gaz en Floride, l’État dans lequel il est gouverneur. Les républicains des deux Chambre des représentants des États-Unis et le Sénatquant à eux, ont fait avancer une législation qui interdirait l’interdiction des cuisinières à gaz.

« Rien n’est interdit au programme du Green New Deal de la gauche radicale », a déclaré Mark Wayne Mullin, un sénateur républicain qui a signé le projet de loi la semaine dernière pour « sortir Washington de nos cuisines et de nos portefeuilles ». Joe Manchin, le démocrate centriste de Virginie-Occidentale, s’est joint aux républicains, se plaignant la semaine dernière que « le gouvernement fédéral n’a pas à dire aux Américains comment préparer leur dîner ».

Jackson de Stanford a souligné qu’il n’y avait aucune proposition visant à retirer les cuisinières à gaz existantes des gens, mais qu’il était logique d’encourager l’adoption d’appareils à combustion plus propre lors de l’achat de cuisinières afin de protéger la santé publique.

« Nous devrions encourager l’utilisation des cuisinières à induction, en particulier dans les communautés à faible revenu », a-t-il déclaré.

« Nous avons arrêté de cuisiner au charbon il y a un siècle aux États-Unis parce que le gaz est plus propre et aujourd’hui, je pense que nous devrions éventuellement arrêter de cuisiner au gaz parce que l’électricité est plus propre. Nous disposons aujourd’hui d’une technologie plus propre.