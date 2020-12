EAST RUTHERFORD, NJ: Freddie Kitchens a été prêt à reprendre l’appel du coordinateur offensif Jason Garrett depuis le début des Giants de New York cette saison.

L’entraîneur recrue Joe Judge et son équipe ont prévu presque toutes les éventualités liées à un COVID-19[feminine test ou une épidémie.

Alors que l’équipe entame son 14e match, le virus a frappé le personnel d’entraîneurs pour la première fois. Garrett a été testé positif mardi et est mis à l’écart. Donc, Kitchens perd son rôle d’entraîneur des bouts serrés et appellera les jeux pour les Giants (5-8) dimanche soir.

Par coïncidence, il affrontera les Browns de Cleveland (9-4), l’équipe qui a tiré après une première année désastreuse en tant qu’entraîneur.

Nous nous sommes préparés à cela tout au long de l’année dans le camp d’entraînement et des choses comme ça, a déclaré Kitchens vendredi. «Donc, c’est juste un peu le prochain match et il se trouve que, vous savez, nous avons eu un gars cette année ou cette semaine.

Bien qu’il connaisse certains des joueurs des Browns, Kitchens a déclaré que la liste de Cleveland avait un peu changé.

Les cuisines ont été renvoyées devant le juge lorsqu’on lui a demandé s’il savait si le quart Daniel Jones (ischio-jambiers) serait remplacé cette semaine par le remplaçant Colt McCoy. Il a également évité les questions sur son style de jeu.

Je n’entre pas dans l’auto-description des choses que je fais et des trucs comme ça, dit Kitchens. J’essaie juste de faire de mon mieux pour l’équipe, pour notre staff, pour nos joueurs, et j’essaye au mieux de mes capacités d’essayer de mettre les joueurs en position de jouer.

Les cuisines ont ri lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de nouvelles rides pour l’infraction, se demandant si un journaliste essayait de lui faire divulguer le plan de match pour l’une des pires infractions de la NFL.

Rien ne change avec notre attaque, a déclaré Kitchens. Notre infraction est notre infraction, et nous allions simplement essayer d’exécuter de manière cohérente. Je ne pourrais pas être plus honnête que cela.

Le juge a déclaré qu’une partie de l’appel de jeu peut être scriptée, mais pas pour un jeu entier. Des ajustements doivent être faits en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

Quand il entre dans le jeu, il doit être en mesure d’appeler les jeux comme il l’entend pour aider cette équipe, a déclaré Judge. Eh bien, discutez de ces situations et de ces scénarios avant d’arriver à dimanche, comme je le fais chaque semaine avec tous les coordinateurs, et assurez-vous qu’ils étaient sur la même longueur d’onde en termes de, OK, à quoi pensez-vous dans ces situations?

Bobby Blick, qui aide Kitchens à travailler avec les bouts serrés, aura un rôle plus important dans le groupe dimanche, a déclaré Kitchens.

Le demi de coin des Browns, Denzel Ward, s’est amusé à entendre que les cuisines auraient un nouveau rôle.

C’est quelque chose comme écrit dans un livre, a déclaré Ward, qui pourrait revenir dimanche après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure au mollet. «Il était évidemment là et a ensuite pu appeler des jeux contre nous. J’attends donc ça avec impatience.

Ward ne serait pas surpris si Kitchens réserve quelques surprises.

Nous devons juste faire notre mission, rester avec notre homme et nous occuper des affaires, dit-il.

Tom Withers, rédacteur en chef de l’AP Sports à Cleveland, a contribué à ce rapport.

