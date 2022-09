Les pesticides les plus couramment trouvés étaient les fongicides pyriméthanil, fludioxonil et thiabendazole, et l’insecticide acétamipride. L’exposition aux pesticides a été liée au cancer, à la perturbation hormonale, aux effets sur le système reproducteur et nerveux et aux malformations congénitales, entre autres problèmes.

“Pour moi, la vente à emporter est [that] les fruits frais seront toujours meilleurs » si on leur donne le choix entre cela, les cuirs de fruits et les fruits secs, dit Evans. Si ce n’est pas une option, elle recommande de choisir des collations aux fruits secs plutôt que des cuirs de fruits. L’évaluation du groupe de travail sur l’environnement de 30 produits de fruits séchés a révélé que les canneberges, les dattes, les figues, les mangues et les pruneaux séchés cultivés de manière conventionnelle avaient des niveaux de pesticides non détectables, tandis que les niveaux les plus élevés ont été trouvés sur les raisins secs et les fraises, cerises et pommes séchées.

Les bandes de fruits contenant les niveaux les plus élevés de pesticides avaient souvent des pommes comme premier ingrédient, dit Evans. Les pommes sont n ° 5 sur la liste 2022 « Dirty Dozen », le classement annuel des fruits et légumes les plus pesticides produits par le groupe.