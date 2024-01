Les Cubs signent Hector Neris – Rumeurs commerciales de la MLB

Les Cubs ont signé un droitier Hector Néris à un contrat d’un an d’une valeur de 9 millions de dollars, rapporte Jeff Passan d’ESPN (via X). Il existe une option de club de 9 millions de dollars pour la saison 2025, et elle est attribuée à une option de joueur si Neris fait au moins 60 apparitions cette saison. Entre cette option et des primes incitatives supplémentaires, la transaction pourrait valoir jusqu’à 23,25 $ sur les deux saisons. Neris est représenté par Octogone.

Mieux connu pour avoir été le plus proche des Phillies, Neris a passé les deux dernières saisons à Houston et vient de connaître (techniquement) la meilleure année de sa carrière d’une décennie dans la Major League. Neris a affiché une MPM de 1,71 en 68 1/3 de manches hors de l’enclos des releveurs des Astros, avec un excellent taux de retrait au bâton de 28,2 % et certains des meilleurs numéros de contact doux de tous les lanceurs du baseball.

Il y a cependant eu quelques signaux d’alarme, ce qui explique probablement pourquoi le droitier a obtenu ce qui n’est officiellement qu’une garantie d’un an. La vitesse de balle rapide de Neris est tombée à 93 mph en 2023, soit une baisse assez marquée par rapport à la moyenne de 94,3 mph de ses neuf premières saisons. Il a également eu un taux de marche de 11,4 %, marquant la troisième fois au cours des quatre dernières saisons que le taux de marche de Neris se situe dans le 23e percentile inférieur de tous les lancers. Avec un minuscule BABIP de 0,219 et un taux de brin élevé de 90,5 % aidant également ses efforts, le SIERA de 3,89 de Neris était supérieur de plus de deux courses à sa MPM réelle.

Il est juste de supposer qu’une certaine régression est de mise, et ces mesures secondaires troublantes ne sont pas vraiment un bon signe pour un lanceur qui aura 35 ans en juin. Cependant, même si l’ERA 2024 de Neris est plus proche de ce chiffre de 3,89, il pense toujours apporter de la valeur au corps de secours de Chicago en termes de résultats et de durabilité. Neris compte 307 apparitions, un record de la ligue depuis le début de la saison 2019, et un passage sur la liste des blessures liées au COVID en 2020 marque la seule fois où Neris est apparu dans l’IL au cours de sa carrière dans la grande ligue.

Ce type de durabilité est particulièrement attrayant pour une équipe des Cubs qui a été durement touchée par des blessures à l’enclos des releveurs tout au long de la séquence, ce qui a contribué à la fiche de Chicago de 12-16 en septembre et à la quasi-absence d’une place de wild card. Les Cubs étaient naturellement connus pour rechercher de l’aide, bien que le président des opérations baseball, Jed Hoyer, ait toujours été prudent quant à l’engagement de grosses sommes d’argent dans l’enclos, étant donné la volatilité d’une année sur l’autre de nombreux releveurs.

En ce sens, le contrat de Neris représente plus d’agressivité même s’il s’agit d’un contrat d’un an, étant donné que les Cubs n’ont pas dépassé les 5 millions de dollars pour un lanceur de relève depuis la signature. Craig Kimbrel en juin 2019. Si Neris mangeait son nombre habituel de manches, atteindre le seuil des 60 apparitions ne devrait pas être trop un problème, et il dépasserait ainsi l’accord de 15 millions de dollars sur deux ans que MLBTR prévoyait pour le releveur au début de l’intersaison. Neris s’est classé 46e sur notre liste des 50 meilleurs agents libres de l’hiver.

Neris a une clause similaire dans son contrat précédent, un pacte de deux ans/17 millions de dollars signé avec Houston pendant l’intersaison 2021-22. Les Astros détenaient une option de club de 8,5 millions de dollars (rachat de 1 million de dollars) sur Neris pour 2024 qui était dévolue à une option de joueur si Neris passait tous les deux un examen médical après la campagne 2023 et s’il faisait au moins 110 apparitions au cours des deux saisons. Neris a fini par lancer 141 matchs, puis a choisi de refuser son option de joueur pour réintégrer le marché à la recherche d’un accord plus riche.

Adbert Alzolay s’est épanoui à mesure que les Cubs se rapprochent en 2023, et Neris deviendra désormais la meilleure option de configuration de Wrigleyville. Néris rejoint Yency Almonte en tant que nouveaux venus dans le corps de secours, et on ne peut pas supposer que les Cubs en ont maintenant fini avec leurs achats dans l’enclos des releveurs. Ajouter un autre vétéran sur au moins un contrat de ligue mineure semble être une possibilité, et si Neris représente une dépense un peu spectaculaire, Chicago pourrait peut-être chercher un autre releveur sur un accord garanti dans cette zone de confort inférieure à 5 millions de dollars.

La masse salariale des Cubs est désormais en place à environ 196,3 millions de dollars, et il reste encore beaucoup de marge avant que Chicago n’atteigne le seuil de la taxe de luxe de 237 millions de dollars. Une signature coûteuse comme Cody Bellinger pourrait naturellement absorber une grande partie de cet espace restant, mais il y a encore beaucoup de flexibilité pour Hoyer pendant ce qui a été un hiver assez calme pour les Cubs. Le Shohei Ohtani la poursuite a retenu beaucoup l’attention de l’équipe au cours du premier mois de l’intersaison, bien que les Cubs aient depuis ajouté Shota Imanaga et Neris en agence libre, tout en ajoutant également Almonte et Michael Busch dans un échange avec les Dodgers.

Les Astros, les Cardinals, les Mets, les Rangers et les Yankees étaient tous liés à Neris à différents moments cette intersaison. Plus tôt ce mois-ci, il semblait que les Rangers et les Yankees semblaient être les favoris pour signer le droitier, mais Chicago a fini par remporter l’enchère.

