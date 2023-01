Les Cubs signent Eric Hosmer, et il a déjà un défenseur majeur à Marcus Stroman

Les Cubs de Chicago ont accepté des conditions avec le joueur de premier but Eric Hosmer, et il a déjà un grand partisan dans le lanceur partant Marcus Stroman.

Les Cubs de Chicago ont répondu à une variété de besoins grâce à l’agence libre cette intersaison. Ils ont amené un arrêt-court à Dansby Swanson, un lanceur partant à Jameson Taillon, un voltigeur à Cody Bellinger et un receveur à Tucker Barnhart. L’équipe avait encore un besoin au premier but, mais elle a finalement répondu sous la forme d’un ancien quadruple vainqueur du gant d’or et champion des World Series.

Selon Jesse Rogers d’ESPN, les Cubs ont conclu un accord avec les anciens Royals de Kansas City, San Diego Padres et le joueur de premier but des Boston Red Sox Eric Hosmer.

La semaine dernière, Hosmer et les Cubs étaient en discussion pour un accord.

Eric Hosmer est d’accord avec les Cubs, selon des sources à ESPN. @JonHeyman mentionné qu’ils étaient proches hier. – Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 4 janvier 2023

Marcus Stroman soutient Eric Hosmer pour les Cubs

Une fois, il y avait des rapports sur Hosmer et Chicago étant proche d’un accord, Bleacher Nation a tweeté qu’ils avaient vu des messages selon lesquels Hosmer était “un mauvais gars du clubhouse”. Le lanceur partant des Cubs, Marcus Stroman, a répondu au tweet, affirmant que Hosmer était “un être humain incroyable” tout en tirant sur “des membres des médias biaisés”.

C’est un être humain incroyable. Les articles écrits par des membres des médias partiaux incorporant uniquement leur propre point de vue ne devraient jamais être considérés comme crédibles. C’est ainsi que l’industrie fonctionne et alimente sa base de fans crédules. Pas de faits… juste des opinions de ces membres boiteux des médias. —Marcus Stroman (@STR0) 4 janvier 2023

Hosmer, bien sûr, a commencé sa carrière avec les Royals. Il a remporté ses quatre prix Gold Glove au cours de ses sept années avec l’équipe et a été une pièce maîtresse des équipes de 2014 et 2015 qui se sont rendues aux World Series, dont il a soulevé le trophée du commissaire pour la première fois en sa carrière.

Le joueur de premier but vétéran a signé un contrat de huit ans avec les Padres avant la saison 2018. La saison dernière, il a été échangé aux Red Sox de Boston après avoir utilisé sa clause de non-échange qui l’aurait envoyé aux Nationals de Washington dans le cadre de l’échange Juan Soto-Josh Bell.

En 90 matchs avec les Padres la saison dernière, Hosmer a enregistré une moyenne au bâton de 0,272, un pourcentage de base de 0,336, un pourcentage de frappe de 0,391, huit circuits, 40 points produits et 91 coups sûrs. Avec les Red Sox, Hosmer a coupé .244/.320/.311 tout en enregistrant quatre points produits, six points marqués et 11 points produits.

Hosmer a été désigné pour une affectation par les Red Sox après avoir accepté son contrat. Il a finalement été libéré par les Red Sox.

Les Cubs avaient besoin d’un joueur de premier but et ils se sont concentrés sur l’arrivée de Hosmer. Après des jours de négociations, les deux parties ont convenu des termes d’un contrat.