Les Cubs rappellent Kevin Alcantara pour ses débuts en MLB

Les Cubs ont rappelé leur meilleur espoir de champ extérieur Kevin Alcantara à la liste active cet après-midi et joueur de champ intérieur optionné Miles Mastrobuoni aux ligues mineures dans un mouvement correspondant. La première apparition d’Alcantara dans un match sera ses débuts dans les ligues majeures.

Le joueur de 22 ans a été acquis pour la première fois par les Cubs à la date limite des échanges en 2021 en tant que tête d’affiche retournant à Chicago dans le cadre de l’accord qui a envoyé le premier joueur de base de longue date Anthony Rizzo aux Yankees aux côtés du droitier Alexandre VizcainoDepuis, Vizcaino a été libéré par les Cubs après seulement six matchs dans l’organisation et n’est plus affilié à aucun club. Heureusement, Alcantara s’est épanoui avec les Cubs en un joueur impressionnant des deux côtés du ballon et est même devenu un espoir consensuel du top 100 du sport : le voltigeur massif de 6’6″ est classé 60e au ESPN69e à MLB.comet 77e à Baseball Amérique à compter de la mise à jour la plus récente de chaque service.

Le voltigeur n’a jamais affiché un wRC+ inférieur à 123 à aucun niveau des ligues mineures depuis qu’il a enfilé l’uniforme des Cubs pour la première fois, et bien qu’il n’ait pas encore frappé plus de 15 circuits ou volé 15 buts en une saison complète d’action dans les ligues mineures à ce stade de sa carrière, les recruteurs ont régulièrement loué son potentiel de puissance et de vitesse. En 111 matchs aux niveaux Double- et Triple-A cette année, Alcantara a affiché une solide moyenne au bâton de .278/.353/.428 avec 14 circuits et 14 vols, y compris une séquence de 35 matchs en Triple-A qui l’a vu frapper pour .292/.378/.469 lors de ses 148 premiers passages au bâton au plus haut niveau des ligues mineures.

Un signal d’alarme potentiel dans son profil est sa tendance à rater ses frappes : il a été éliminé dans 25,1 % de ses apparitions au bâton au niveau Double-A tout au long de sa carrière, et jusqu’à présent en Triple-A, ce chiffre a grimpé à 29,1 %. C’est un défaut sur lequel Alcantara devra sûrement travailler afin d’atteindre son potentiel en tant que régulier supérieur à la moyenne dans les ligues majeures, bien que ses outils laissent encore beaucoup de place à l’optimisme quant à son plafond. Il a associé ce potentiel offensif excitant à un gant solide qui reçoit des notes positives au champ central, bien que les recruteurs aient depuis longtemps noté que son bras puissant est plus que suffisant pour le champ droit également s’il devait finalement déménager dans un coin.

Avec un défenseur hors pair Pete Crow-Armstrong Ayant pris la relève au poste de centre à temps plein à Chicago, il semble probable que le champ droit soit le foyer défensif à long terme d’Alcantara dans les ligues majeures dans le cas où il parviendrait à se frayer un chemin vers un rôle régulier avec le club dans les années à venir. Cela peut être plus facile à dire qu’à faire, cependant. Après tout, le mélange de voltigeurs du club est actuellement rempli de talents au niveau des ligues majeures avec Crow-Armstrong qui devrait patrouiller au centre à Wrigley pour les cinq prochaines années et les deux Ian Happ et Seiya Suzuki enfermé dans les coins du champ extérieur au moins jusqu’à la saison 2026. Cody Bellinger est le voltigeur droit régulier du club depuis l’arrivée de Crow-Armstrong, poussant Suzuki à devenir frappeur désigné et ouvrant potentiellement la voie à Alcantara pour se frayer un chemin dans le mix de champ extérieur si Bellinger opte pour la résiliation de son contrat et revient en agence libre cet hiver.

Le fait que Bellinger se retire de son contrat à Chicago n’est toutefois guère une garantie, et Michael Busch semble avoir verrouillé son autre position de première base pour l’avenir prévisible. Un autre espoir de premier plan au champ extérieur Owen Caissie est également au niveau Triple-A et pourrait faire ses débuts dès la saison prochaine, ce qui ajouterait encore plus d’options de voltigeurs à Chicago. Il ne serait pas surprenant de voir les Cubs chercher à tirer parti de leur profondeur de voltigeur dans un échange hors saison cet hiver pour s’attaquer à d’autres secteurs de l’effectif étant donné le manque relatif d’opportunités disponibles pour Alcantara (et, d’ailleurs, Caissie) au niveau des ligues majeures, en particulier si Bellinger décide d’opter pour l’option. Happ et Suzuki ont tous deux des clauses de non-échange, ce qui limite quelque peu les options du club pour explorer des échanges à cet égard.