Les Cubs rappellent Kevin Alcántara de Triple-A, option Miles Mastrobuoni est apparu à l’origine sur NBC Sports Chicago

Le Louveteaux Les Cardinals de l’Arizona ont annoncé mercredi qu’ils allaient rappeler Kevin Alcántara de Triple-A Iowa pour rejoindre la formation des ligues majeures. L’équipe a également décidé de transférer Miles Mastrobuoni à la Ligue Complexe de l’Arizona.

Alcántara fera ses débuts dans les ligues majeures mercredi. Il portera le numéro 13, frappera en neuvième position dans l’ordre de l’équipe et débutera au champ droit.

Alcántara est le sixième espoir des Cubs et le 69e espoir de la MLB, selon MLB.com. Il fera ses débuts contre les Phillies mercredi. Les espoirs des Cubs en séries éliminatoires étant terminés, il semble que l’équipe envisage de faire appel à certains de ses meilleurs espoirs pour acquérir de l’expérience en ligue majeure.

Alcántara, 22 ans, a joué la majorité de sa saison en Double-A, mais a également joué 35 matchs en Triple-A avec l’Iowa. Dans l’Iowa, il frappe pour ,292 avec un OPS de ,848. Il a frappé cinq coups de circuit et 22 points produits, 43 retraits au bâton et 17 buts sur balles. En Double-A, Alcántara frappe pour ,272 avec neuf coups de circuit et 39 points produits.

En 2018, il était l’un des plus jeunes joueurs de la classe internationale. Il a signé avec les Yankees pour 1 million de dollars en provenance de la République dominicaine. Les Yankees l’ont échangé avec le droitier Alexander Vizaino aux Cubs pour Anthony Rizzo en juillet 2021.

